21 ноября 2018 года

Правительство добавило денег на ТОРы

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении финансирования 6 территорий опережающего развития. Средства планируется направить в том числе на инфраструктурную поддержку рыбохозяйственных проектов в ТОР «Большой Камень».

Правительство решило увеличить финансирование создания 6 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР): «Комсомольск», «Надеждинская», «Хабаровск», «Камчатка», «Большой Камень», «Южная Якутия». Прибавка за счет средств федерального бюджета составляет в общей сложности 13,87 млрд рублей.

Дополнительное финансирование позволит создать объекты энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры для уже действующих проектов и потенциальных резидентов территорий опережающего развития, рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов (его слова приводятся в пресс-релизе ведомства). В частности, по словам главы Минвостокразвития, речь идет о проектах группы компаний «Доброфлот» в ТОР «Большой Камень» (Приморский край).

Постановление предусматривает, что бюджетное финансирование этой территории опережающего развития увеличивается до 5225 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что группа компаний «Доброфлот», в состав которой входит РК «Новый мир», заявила о реализации в рамках ТОР проекта по строительству рыбоперерабатывающего завода. Под него компания рассчитывает получить инвестиционные квоты вылова минтая и сельди.

Fishnews