21 ноября 2018 года

Кто обитает на дне океана – выяснили ученые

Специалисты ТИНРО-Центра провели комплексные исследования ресурсов пелагиали. Работы проводились в северо-западной части Берингова моря и на свале глубин Тихоокеанской подзоны Северо-Курильской зоны и Петропавловско-Командорской подзоны.

Сайка ушла из чукотских вод

Экспедиция проходила летом-осенью нынешнего года на НИС «Профессор Леванидов» и была разделена на несколько этапов. При обследовании пелагиали Западно-Беринговоморской и Чукотской зон ученые выполнили гидрологические и тралово-акустические съемки. По словам начальника экспедиции Андрея Савина, 2018 г. оказался еще теплее, чем экстремально теплый по большинству параметров 2017-й.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в ходе пелагических съемок в уловах встретили 37 видов рыб. Подавляющую часть общей биомассы составляли минтай и сельдь, остальные виды занимали всего 2,6%.

Андрей Савин отметил, что неожиданностью стало полное отсутствие сайки. «Обычно она встречается в уловах довольно часто, – рассказал Андрей Савин. – Осенью при наступлении похолодания она мигрирует из Арктики на север Берингова моря. В конце зимы подо льдом у нее проходит нерест и, с потеплением она возвращается в Арктику. Какая-то часть ее скоплений обычно остается в Беринговом море. В этом же году в связи с потеплением сайки не наблюдалось, она ушла на север вся».

Минтай был представлен в основном крупными особями. Численность молоди в этом году была невысокой, к западу от 176° в.д. она полностью отсутствовала, а к востоку от этого меридиана встречалась в незначительных количествах. Средние размеры минтая в пелагиали северо-западной части Берингова моря в районе к западу от 176° в. д. составили 45,1 см, а к востоку от этого меридиана, включая Чукотскую зону – 39,5 см.

Сельдь была распространена довольно плотными скоплениями к западу от мыса Наварин, а также у побережья Чукотского полуострова. В центральной части залива распределение этой рыбы было менее плотным. К западу от 176° в.д. ее средние размеры составили 31,56 см, а к востоку – 29,12 см.

Донные рыбы Камчатки и Курил интересно распределились

Донную глубоководную съемку в Северо-Курильской зоне и Петропавловско-Командорской подзоне проводили от 150-метровой изобаты до глубины 1000 м на акватории от острова Онекотан до Авачинского залива. Свал глубин в этом районе суда ТИНРО обследовали редко – в 1970-х, в 1989 г., и в 2009 г. Поэтому изменение численности и структуры запасов представляло большой интерес для ученых, отметили в институте. Между тем это уже третья глубоководная съемка в дальневосточных водах, которую ТИНРО-Центр провел в нынешнем году.

В ходе текущей съемки специалисты встретили 123 вида: 99 донных, 24 –пелагических и проходных. Наибольшую долю в общей биомассе в обеих зонах составлял малоглазый макрурус (70,35%). Показатели других массовых видов были существенно скромнее: пепельный макрурус – 6,4%, двухлинейная камбала – 3,5%, широколобый шлемоносец – 2,96%, короткоперый элассодиск – 2,58%, фиолетовый скат – 2,22% и треска – 1,05%.

Специалисты отметили интересный факт в распределении плотности донных рыб – в диапазоне глубин 150–200 м их общая плотность составила примерно 24 тонны/км2. С увеличением глубины до 400–500 м плотность снижалась до минимума, после чего начинался монотонный рост, пока на 800–900 м она не достигала максимума 100,9 тонны/км2. В следующем диапазоне вновь начиналось постепенное уменьшение плотности донных рыб.

Общая биомасса донных рыб оказалась вдвое больше, чем в 1970-е гг. Некоторое превышение биомасс, учтенных весной 2009 г., над нынешними объясняется зимовальными распределениями на внешнем крае шельфа таких массовых видов как треска и камбалы.

Из крабов больше всего было стригуна ангулятуса. Также съемки показали, что недавно описанный в литературе скат Таранца является здесь сравнительно массовым объектом.

Ученый совет института счел рейсовое задание выполненным и принял отчет с высокой оценкой.

Fishnews