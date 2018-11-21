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Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ. Фото пресс-службы ГД

Депутаты постарались предотвратить недолов

Законопроект, принятый Госдумой во втором чтении 20 ноября, позволит рыбакам полноценно завершить промысел в текущем году и начать рыбалку с 1 января в новом правовом поле, уверены в комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Поправки в закон, продлевающие срок действия договоров о закреплении долей квот за пользователями до конца года, прошли второе чтение в нижней палате парламента 20 ноября. По словам председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, неоднозначная ситуация вокруг договоров рыбопромышленных предприятий возникла не вдруг, о ней было известно на протяжении нескольких лет.

«По факту депутатский корпус сейчас исправляет ситуацию, которая возникла по вине правительства. Если мы не успеем принять закон до конца ноября, большинство рыбопромышленных предприятий страны вынуждены будут прекратить промысел в начале декабря, – заявил глава профильного комитета. – Мы просто спасаем рыболовный рынок».

Законопроектом предусматриваются изменения в статью 60 прим. 1 закона о рыболовстве, в соответствии с которыми сроки действия договоров по квотам продлеваются до 31 декабря 2018 г. включительно, чтобы компании смогли спокойно закрыть сезон и доловить рыбу.

«Дело в том, что как раз до конца декабря ведется массовый промысел минтая, трески, сельди. В случае прекращения действия договоров недолов составит 180 тыс. тонн. Тысячи людей могут остаться без работы, а финансовые потери рыбопромышленных предприятий составят более 10 млрд рублей для бюджетов всех уровней, государственные социальные фонды недополучат около 4 млрд рублей. Принятие закона позволит продлить срок действия разрешений на добычу рыбы для рыбохозяйственных предприятий и не допустить парализации промысла на рыбопромысловых участков в рамках промышленного рыболовства и традиционного рыболовства КМНС», – подчеркнул Николай Николаев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе комитета, законопроект также устанавливает переходный период для переоформления договоров о предоставлении рыбопромысловых участков. В соответствии с законом с 1 января 2019 г. РПУ по всем видам рыболовства переименовываются в рыболовные. Следовательно, все действующие договоры о предоставлении РПУ должны быть переоформлены.

«Предлагается включить в законодательство переходные положения, содержащие механизм переоформления таких договоров в зависимости от вида рыболовства (сроки и порядок переоформления) для промышленного рыболовства и рыболовства, обеспечивающего традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сегодня в федеральном законе такие переходные положения отсутствуют», – отметил Николай Николаев.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокправительство
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