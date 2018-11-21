21 ноября 2018 года

«Продэкспо» ждет новых рыбных контрактов

В рамках выставки «Продэкспо-2019» посетителям салона «Рыба и морепродукты» представят широкую линейку продукции рыболовства и аквакультуры от российских и зарубежных производителей.

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019» 11 февраля уже в 26-й раз откроет двери в московском ЦВК «Экспоцентр».

Наряду с такими сегментами продовольственного рынка как мясо, молоко, хлеб, мед и кондитерские изделия, на выставке будет представлена всевозможная рыбопродукция. В тематическом павильоне посетители смогут увидеть живую, охлажденную, свежемороженую рыбу, морепродукты, икру и рыбные деликатесы, снеки, пресервы и консервы, а также ингредиенты для суши, сообщили Fishnews организаторы.

Российские производители привезут в столицу широкий ассортимент разнообразной рыбы - морской, речной, озерной, а также аквакультурной – выращенной в форелевых хозяйствах. География поставок – от Дальнего Востока до Калининграда и от Мурманска до Астрахани и Крыма. Деликатесную экологически чистую продукцию можно будет найти и у якутских рыбаков.

В российском рынке заинтересованы и зарубежные компании. Официальный дистрибутор иранской продукции предложит закупщикам сетей и рестораторам креветки, осетра и форель. Дары моря представят компании из Латвии, Кореи и Китая.

Работа выставки «Продэкспо-2019» продлится до 15 февраля.

Fishnews

