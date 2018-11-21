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Закон о продлении договоров принят

Закон о продлении договоров принят Госдумой

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в законодательство, автоматические продлевающие до конца года договоры о закреплении долей квот. В Совете Федерации заявили о готовности рассмотреть этот документ 23 ноября.

Напомним, что рыбаки оказались перед угрозой вынужденного простоя в конце ноября – декабре из-за завершения срока действия договоров о закреплении долей квот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, принятый Госдумой закон продлевает договоры по 31 декабря 2018 г. включительно. Речь идет о промышленном рыболовстве (за исключением пресноводных водных объектов), прибрежном рыболовстве и рыболовстве в районах действия международных договоров.

Полное название принятого закона – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования отношений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и аквакультуры (рыбоводства)».

«ВАРПЭ занималась этой темой с января, - подчеркнул президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. - Мы неоднократно обращали внимание на то, что промысел может быть остановлен раньше срока. Считаем согласованную инициативу депутатов и Росрыболовства точным и верным решением. В то же время хочу обратить внимание на то, что часть пользователей этим законом воспользоваться уже не успеет. Решение нужное, но могло быть принято в более спокойном режиме. Считаю необходимым не только торжествовать, но и проанализировать причины того, почему решение было принято в самый последний момент. Это позволит исключить повторение подобных случаев в будущем».

Помимо статьи, посвященной продлению договоров, новый закон содержит еще два блока. Один из них позволяет лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов, второй - предоставляет пользователям возможность без торгов переоформить рыбопромысловый участок в рыболовный в связи с изменениями в законе о рыболовстве.

Ранее в профильном комитете Совета Федерации заявили, что сенаторы готовы одобрить закон на ближайшем заседании верхней палаты парламента 23 ноября, если документ к тому времени поступит из Госдумы.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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