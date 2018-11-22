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Очередное заседание штаба путины прошло в Федеральном агентстве по рыболовству. Фото пресс-службы ФАР

Минтайщики стали ловить активнее

К 20 ноября российские рыбаки освоили в Охотском море более 985 тыс. тонн минтая – на 7,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Также поймано 126 тыс. тонн сельди (-14 тыс. тонн).

Очередное заседание штаба путины провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. По данным на отчетную дату, на промысле минтая находилось 25 судов: 16 в Камчатско-Курильской подзоне, 4 – в Восточно-Сахалинской, 5 – в Северо-Охотоморской. По сравнению с данными на ноябрь прошлого года увеличился состав флота в экспедиции, а также результативность добычи.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, интенсивность промысла минтая в северной части моря в ноябре этого года более чем вдвое превышает прошлогодний уровень. Среднесуточный улов на 20 ноября составил 1,3 тыс. тонн, на аналогичную дату 2017 г. – 0,6 тыс. тонн. На промысле сельди находилось 20 судов – на два больше, чем год назад. Весь флот работал в Северо-Охотоморской подзоне.

По прогнозам ТИНРО-Центра, в ближайшее время локальный промысел минтая продолжится у берегов Восточного Сахалина. Суточные уловы предполагаются на уровне свыше 90 тонн. Ожидается, что в Северо-Охотоморской подзоне минтай продолжат добывать в качестве прилова при промысле сельди. В Камчатско-Курильской подзоне суточные уловы минтая ожидаются на уровне 80-85 тонн. Суточные уловы сельди крупнотоннажными судами сохранятся в пределах от 98 до 290 тонн, максимальный суточный вылов может составлять около 300 тонн. Для полноценного освоения сельди Северо-Охотоморской подзоны рекомендуется сохранять наибольшее количество судов на промысле – 40-42 единицы.

Петр Савчук поднял вопрос полного освоения выделенных квот и соответствия фактического вылова их производственным планам. «Необходимо следовать правилам и осваивать ресурс. Напомню, что с 1 января 2019 года в силу вступает поправка в отраслевой закон: порог освоения будет уже 70%, а не 50%. Результатами этого года мы должны доказать, что приложены все усилия для того, чтобы промысел был максимально эффективен», – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства. Он поручил держать на контроле выполнение производственных планов по добыче не только минтая и сельди, но и других промысловых объектов Дальневосточного бассейна.

Fishnews
НазадМетки: минтайросрыболовствосахалин
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