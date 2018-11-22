22 ноября 2018 года

Дальневосточные рыбаки готовятся к фестивалю

Фестиваль «Дальневосточная рыба» пройдет во Владивостоке 24 ноября. На празднике планируется показать результаты работы отрасли, предложить жителям и гостям города рыбные товары по доступным ценам.

По словам организаторов, одной из основных задач фестиваля станет продвижение доступной рыбной продукции и популяризация рыбацких профессий.

Напомним, что в крае действует социальная программа «Приморская рыба». С начала ноября в магазинах Владивостока, Находки, Фокино, Большого Камня и Артема начата продажа рыбной продукции по сниженным фиксированным ценам. Во время работы фестивальной площадки «Дальневосточная рыба» жители и гости приморской столицы также смогут приобрести качественные рыбные товары непосредственно у производителей. Инициатором проведения фестиваля и реализации программы «Приморская рыба» выступил глава региона Олег Кожемяко.

«В рамках фестиваля мы хотим рассказать о профессии рыбака, о том, как работают рыбодобывающие предприятия Приморья и всего Дальнего Востока. Надеемся, что нам удастся показать, чем живет рыбное хозяйство и какую роль оно играет в экономике края, – поделился планами руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – А для того, чтобы владивостокцы и гости города поняли, что именно добывают и производят приморские рыбаки, на фестивале мы организуем торговлю рыбопродукцией», – отметил глава АРПП.

В субботу, 24 ноября, на центральной городской площади будет представлен широкий ассортимент рыбо- и морепродукции по доступной цене. Как сообщили Fishnews в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, участниками мероприятия станут более 20 рыбодобывающих и перерабатывающих компаний Приморья. Предполагается, что помимо традиционных объектов промысла приморских рыбаков: минтая, сельди, кальмара, макруруса и палтуса – горожане смогут приобрести продукцию глубокой переработки, включая консервы.

Например, ГК «Антей» предложит гостям фестиваля свою особую гордость – пресервы из сардины-иваси: холодного копчения, а также слабой соли в масляной заливке. Дальневосточные рыбаки успешно развивают добычу этого перспективного объекта. Как считает заместитель директора группы компаний по общим вопросам Евгений Захарченко, такие тематические фестивали помогают привлечь внимание к продукции российских производителей на внутреннем рынке.

Подготовкой концертной программы «Дальневосточной рыбы» занимается Молодежный центр Дальрыбвтуза. Ожидается, что во время фестиваля пройдут презентации крупных рыбопромышленных компаний, состоится показ фильмов и роликов, рассказывающих о трудовых буднях приморских рыбаков. Планируются выступления творческих коллективов, проведение конкурсов и мастер-классов на морскую тематику. Главным угощением праздника станет рыбацкая уха, сообщили в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

«У нас стало доброй традицией, что при проведении рыбных фестивалей и в Приморском крае, и в Москве группа компаний «Доброфлот» варит «добросуп» для гостей мероприятия. В этот раз компания также будет угощать рыбным супом из иваси», – рассказал Георгий Мартынов.

Организаторы надеются, что новый фестиваль станет традиционным и поможет укрепить имидж Владивостока как столицы российской рыбной отрасли

Fishnews