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Социальная программа «Приморская рыба» теперь реализуется не только во Владивостоке, но и в Находке, Фокино, Большом Камне и Артеме

«Приморская рыба» охватывает новые города

Социальная программа «Приморская рыба» вышла за пределы Владивостока. Теперь проект реализуется в Находке, Фокино, Большом Камне и Артеме. В ближайшие недели планируется расширить географию еще на 17 муниципальных образований Приморья.

С 14 ноября в 19 магазинах Находки, Фокино, Большого Камня и Артема начата продажа рыбной продукции по сниженным фиксированным ценам в рамках социальной программы «Доступная рыба». До 5 декабря работа должна охватить еще 17 муниципальных образований региона, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Приморского края.

Для программы много возможностей

Напомним, по инициативе врио губернатора края Олега Кожемяко 1 ноября рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока и торговые предприятия Приморья подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве, которое позволит приморцам приобретать рыбу и рыбную продукцию по доступным ценам.

«Снижение цен и защита социально незащищенных граждан – это наша прямая обязанность, и мы эту позицию будем отстаивать на всех уровнях. Бизнес должен быть социально ориентирован, но не в ущерб себе. Торговая наценка позволяет содержать магазин, платить зарплату и налоги», – отметил руководитель края.

Идея заключалась в том, чтобы максимально сократить путь рыбы к потребителю и сделать хотя бы самую востребованную рыбопродукцию по карману большинству людей. Как подчеркнул Олег Кожемяко, в Приморье добывают достаточно рыбы, чтобы накормить весь край.

К соглашению присоединились 5 дальневосточных торговых сетей, 3 крупных рыбных перевалочных порта, 12 дальневосточных рыбопромысловых и перерабатывающих компаний и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья.

В рамках программы цена снижена на пять популярных видов рыбы и два вида рыбных консервов. Снижение – от 7 до 46%. Так, стоимость горбуши не должна превышать 110 рублей за 1 кг, наваги – 45 рублей, сельди – 49 рублей, минтая – 75 рублей, камбалы – 95 рублей, кальмара – 130 рублей. Рыбных консервов: скумбрии – 55,95 рубля и сардины-иваси – 54,75 рубля. В дальнейшем перечень продукции по сезону будет расширен в зависимости от путин.

Как отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, рыбаки отдают продукцию практически по себестоимости, в свою очередь и торговые сети взяли обязательство, что торговая надбавка не превысит 15%.

«Объемы поставок рыбы зависят от потребностей торговых сетей, - сказал он. - Каждая сеть посчитала свои возможности по реализации. Сколько заказывают – столько и поставляется. Для наших крупных компаний это не проблема».

Ретейлерам проект интересен

Во Владивостоке проект стартовал 2 ноября. Реализация происходит в супермаркетах сетей «РЕМИ», «Самбери», «Фреш 25», «Парус» и «Рыбный островок» (общее количество магазинов-участников достигла 56). Продукция выставлена с одинаковыми ценниками, на которых указаны цена производителя и цена продажи, и надписью «Социальная программа «Приморская рыба».

«Мы рассматриваем данный проект как долгосрочное решение, - отметила гендиректор сети «Парус» Наталья Редчикова. -Проект показывает неплохую динамику и положительно сказывается на общем состоянии нашей торговли. Мы все-таки небольшая, локальная, торговая сеть, и наши объемы продаж не настолько большие, чтобы напрямую работать с производителями. Поэтому предложенное решение в виде программы «Приморская рыба» для нас интересно».

По информации администрации Приморского края, с первых же дней реализации проекта в розничных торговых сетях отмечается рост продаж социальной рыбопродукции в среднем в 1,5-2 раза, а по отдельным видам рыбы в некоторых магазинах в 3-7 раз (сельдь, кальмар). Чем больше снижена цена в рамках проекта, тем выше рост продаж у ретейлеров.

В связи с выходом программы за пределы Владивостока в муниципальных образованиях, где нет магазинов перечисленных торговых сетей, для реализации проекта привлекаются торговые организации малого и среднего бизнеса. Оптовым распределительным центром стало КГУП «Госпродагентство в Приморском крае».

Fishnews
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