26 ноября 2018 года

Рыба вышла к горожанам

Ярмарка «Дальневосточная рыба» прошла во Владивостоке. К полудню людей на площади было много: возможность купить продукцию напрямую от производителей заинтересовала приморцев.

Жители и гости Владивостока приценивались, выбирали. И активно общались с продавцами: какой путины лосось, как лучше приготовить иваси и скумбрию.

Ассортимент оказался разнообразным: мороженая, копченая рыба, консервы, снеки, пресервы, икра. Нашлось место на прилавках и морепродуктам: рядом с рыбой ждали своего покупателя кальмар, креветка, конечности краба, живой гребешок.

Группа компаний «Антей» на фестивале представляла всевозможную продукцию из сардины-иваси. В холдинге рассчитывали на месте получить обратную связь от потребителей. «Акватехнологии» продавали камбалу, минтай, навагу. «Русская рыбопромышленная компания» предложила покупателям филе минтая под своим новым брендом, рассчитанным на розничную торговлю, - Nordeco.

Немалый интерес у покупателей вызвала продукция Рыболовецкого колхоза «Восток-1» - вспыльчивый окунь, макрурус. Компания, напомним, развивает глубоководный промысел. «Какая красная рыба! Коммунистическая!» - отозвался о вспыльчивом окуне один из горожан. «А глаза какие!» - не удержалась от восклицания его спутница.

Группа компаний «Доброфлот» готовила для горожан «добросуп», причем из процесса сделали небольшое шоу, сообщает Fishnews.

Всего в фестивале участвовало около 20 компаний. Для того чтобы добавить атмосферу праздника, на площади организовали концерт, в специальном павильоне можно было увидеть картины местных художников – о море и рыбацком труде. Придумали и развлечения для детей: они могли собрать морскую мозаику или попробовать аквагрим, пока взрослые выбирают рыбу. При этом со сцены не забывали напомнить, что с инициативой фестиваля выступил глава региона Олег Кожемяко.

«Я надеюсь, что фестиваль станет традиционным. Что ваши отклики, ваши замечания, а может быть, и ваша дружеская критика в наш адрес расскажет, какую рыбу и по каким ценам на прилавки Приморского края, Владивостока должны поставлять рыбодобывающие компании», - обратился к горожанам президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Fishnews

Перед горожанами выступил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов