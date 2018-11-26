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Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ. Фото пресс-службы СФ

Игорь Зубарев: Закон успокоит и рыбаков, и рынок

Принятый закон о продлении договоров до 31 декабря позволит предотвратить спекулятивный рост цен на рыбу и обеспечить налоговые поступления в бюджет, уверен член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

Закон, продлевающий до конца года срок действия договоров о закреплении долей квот, 23 ноября был одобрен Советом Федерации. По словам сенатора от Карелии Игоря Зубарева, решить этот вопрос в пользу рыбаков и позволить им спокойно вести промысел до 31 декабря 2018 г. включительно оказалось непростой задачей.

Несмотря на то, что о проблеме с договорами было известно давно, никаких попыток решить эту проблему на законодательном уровне не предпринималось. В итоге с законодательной инициативой выступил Игорь Зубарев. «Во время парламентских каникул мы подготовили законопроект, и 7 сентября он был внесен в Госдуму», - рассказал он Fishnews.

Этот законопроект стал отправной точкой, с которой началась серьезная работа над поправками на площадке профильного комитета Госдумы, однако дальнейшего продвижения он не получил. Чтобы ускорить процесс, была предпринята попытка добавить изменения, касающиеся договоров, к поправкам о любительском рыболовстве, но последние получили отрицательное заключение правительства.

Тогда возник еще один вариант - законопроект, который изначально содержал изменения в закон об аквакультуре и прошел первое чтение еще в феврале. «Это стало выходом - нашелся во втором чтении законопроект, который обгонял все остальные по срокам, куда в общем-то целиком погрузили наши поправки», - отметил Игорь Зубарев.

«Сегодня произошло логическое завершение этого процесса, - прокомментировал он итоги голосования в Совете Федерации. - Надеюсь, что еще не поздно, хотя некоторые договоры уже перестали действовать. Таких, слава богу, немного, единицы. Теперь у рыбаков будет возможность доработать. После вступления закона в силу они смогут продолжить промысел».

Сенатор напомнил, что досрочно прекратить работу в этом году пришлось бы сотням предприятий на всех бассейнах. «Последние договоры, по данным Росрыболовства, заканчиваются 14 декабря, - сообщил он. - Позже этой даты был бы ноль по вылову».

Игорь Зубарев выразил надежду, что принятие закона положительно скажется и на ситуации с ценами на рыбопродукцию, особенно в предновогодний период: «Очень большое значение имеет то, что не возникнет спекулятивный рост цен - просто на ожиданиях того, что сейчас все поставки встанут».

«Кроме того, страна получит отчисления во все виды бюджетов, а простые моряки - заработную плату, с которой опять-таки будут уплачены налоги. Поэтому при кажущейся простоте решения, оно и далось нелегко, и влечет за собой важные позитивные последствия. На данный момент не освоены тысячи тонн водных биоресурсов, и если подсчитать их стоимость, и какой это объем налоговых отчислений, можно понять, какие потери и для компаний, и для государства удалось предотвратить благодаря принятию этого закона», - подчеркнул сенатор.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство
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