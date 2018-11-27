27 ноября 2018 года

Ангола задействует в аквакультуре опыт Китая

Китайская компания поможет построить в Анголе акваферму мощностью 60 тыс. тонн рыбопродукции в год. Планируется выращивать тиляпию, африканского сома, креветку.

Sino Agro Food из КНР и ангольская Nortus Aquacultura e Pesca подписали меморандум о взаимопонимании. Они намерены создать вертикально интегрированную фермерскую систему по концептуальному плану китайской компании, пишет портал Markets Insider.

Кроме создания производства и обучения сотрудников, план включает строительство рыборазводных и комбикормовых заводов, налаживание маркетинга, дистрибуции и экспорта, сообщает корреспондент Fishnews. Этот план станет основанием для подачи заявки на финансирование в правительство республики. Предполагается, что средства выделят в рамках кредитной линии, предоставляемой Анголе Китаем.

Партнеры рассчитывают, что новая фермерская система будет производить 60 тыс. тонн рыбопродукции в год, в основном тиляпии, африканского сома, малайзийских тигровых креветок, а также 150 тыс. тонн кормов, фруктов и овощей.

Планируется задействовать обширные пахотные земли с источниками чистой воды в муниципалитетах Порту-Амбоим и Села в провинции Южная Кванза, а также Амбака в провинции Северная Кванза. В будущем проект могут расширить за счет новых земель в провинции Намибе.

Fishnews