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Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Илья Шестаков: Новые договоры по квотам заключим к сентябрю

Федеральное агентство по рыболовству рассчитывает к 1 сентября подписать все договоры о закреплении долей квот на 15 лет, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

В начале августа Росрыболовство издало приказы с перечнями заявителей, за которыми закреплены доли квот вылова в Дальневосточном бассейне. Добывающим компаниям дали время до 17 августа, чтобы подписать проекты договоров в теруправлениях или центральном аппарате ведомства. Затем документы отправились на подпись к уполномоченному лицу ФАР (Петру Савчуку).

«В целом заявочная кампания, хоть и были небольшие сбои, проходит достаточно успешно, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на пресс-конференции 15 августа. - Нам осталось, по сути, подписать только договоры с рыбодобывающими компаниями. Часть из них уже подписана, часть еще в процессе подписания, но до 1 сентября у нас есть необходимое время».

Глава ведомства сообщил корреспонденту Fishnews, что ФАР провело с рыбаками разъяснительные беседы, сделало специальные памятки о том, как компаниям работать в рамках нового законодательства, какие заявки они должны будут подавать, начиная с 1 сентября, на прибрежное и промышленное рыболовство.

«В целом подано более 5 тыс. заявок. Большая работа была проведена комиссиями, поскольку были случаи, когда компании заявлялись и хотели получить ресурс, не имея на то необходимых правовых оснований, - отметил Илья Шестаков. - Сейчас я думаю, что мы к 1 сентября всю работу закончим».

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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