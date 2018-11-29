29 ноября 2018 года

Скоропорту перекрыли обратный ход

Ретейлерам запретили возвращать поставщикам нереализованные продовольственные товары сроком годности не более 30 дней. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Госдума приняла документ в третьем чтении 7 ноября, после доработки текст существенно отличался от первоначального варианта.

Подписанный президентом закон от 28 ноября 2018 г. № 446 опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Торговым сетям и поставщикам запрещается заключать договор, содержащий условие о возврате поставщику продовольственных товаров, срок годности которых не превышает 30 дней. Нельзя будет предусмотреть замену таких товаров на аналогичные или возмещение их стоимости.

Кроме того, участникам рынка запрещается навязывать условия о возврате поставщику продовольственных товаров сроком годности свыше 30 дней.

Также торговым сетям и их поставщикам запрещается возмещение расходов на утилизацию или уничтожение непроданных продуктов.

Действующие договоры поставки необходимо привести в соответствие с новыми требованиями в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.

Fishnews