Скоропорту перекрыли обратный ход
Ретейлерам запретили возвращать поставщикам нереализованные продовольственные товары сроком годности не более 30 дней. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Госдума приняла документ в третьем чтении 7 ноября, после доработки текст существенно отличался от первоначального варианта.
Подписанный президентом закон от 28 ноября 2018 г. № 446 опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Торговым сетям и поставщикам запрещается заключать договор, содержащий условие о возврате поставщику продовольственных товаров, срок годности которых не превышает 30 дней. Нельзя будет предусмотреть замену таких товаров на аналогичные или возмещение их стоимости.
Кроме того, участникам рынка запрещается навязывать условия о возврате поставщику продовольственных товаров сроком годности свыше 30 дней.
Также торговым сетям и их поставщикам запрещается возмещение расходов на утилизацию или уничтожение непроданных продуктов.
Действующие договоры поставки необходимо привести в соответствие с новыми требованиями в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.
Fishnews