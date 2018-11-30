Новости
Президент России Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства

Профсоюз рассчитывает на прямой ответ по квотам

Приморский профсоюз работников рыбного хозяйства в ноябре обратился к главе государства Владимиру Путину с призывом не возвращаться к аукционам в качестве основного способа распределения долей квот. Администрация президента переадресовала письмо в Минсельхоз.

По важнейшему для отрасли вопросу в ноябре обратилась к Владимиру Путину Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства. Авторы письма выразили возмущение по поводу того, что «рыбакам опять навязывают аукционную форму распределения квот вылова».

В августе по предложениям ФАС правительство утвердило дорожную карту, одним из ее пунктов стало перераспределение на электронных торгах квот добычи краба. Однако это решение принималось тайно от рыбацкой общественности и вопреки позиции, которую бизнес высказал на IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ, обратили внимание в профсоюзе.

На обращение организации поступил ответ из администрации президента. Профильное управление сообщает, что решение вопроса входит в компетенцию Министерства сельского хозяйства и для получения ответа по существу письмо профсоюза направлено в это ведомство.

Обсуждение такой судьбоносной для отрасли темы, как распределение долей квот, должно проходить открыто, заявил Fishnews председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный.

В профсоюзе напомнили, что в 2017 г. уже обращались к руководству страны по проблеме аукционов. Тогда были получены ответы от Минприроды и Минсельхоза, однако они не внесли никакой ясности по госполитике в отношении аукционного принципа распределения квот.

В отраслевом сообществе опасаются, что торги по крабу будут лишь началом и затем такой механизм распространят на другие виды водных биоресурсов.

Профсоюзная организация рассчитывает, что получит на свое обращение содержательный ответ, а не чиновничью отписку, подчеркнул Владимир Нагорный.

Материалы о предложениях по крабовым аукционам и реакции на эти идеи представителей отрасли собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews
НазадМетки: ФАСкрабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Все материалы

Интервью

Президент компании Crustaceos del Sur S.A. Виталий ХАНАШ

Президент компании Crustaceos del Sur S.A.

Виталий ХАНАШ

Там, где работает закон, бизнес защищен

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

На ДВНПС обсудили горячие темы

Вице-президент компании Teknotherm Владимир СУХАРЕВ

Вице-президент Teknotherm US

Владимир СУХАРЕВ

Teknotherm: автоматика холода

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег ПОПОВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Олег ПОПОВ

Пока Минприроды думает, браконьеры усердно работают

Все интервью

Личное мнение

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

Все материалы

Крупным планом

Добыча цист артемии с воды

Артемия по бросовой цене

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

В цехах завода Moon Tech

Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

На кого надеяться лососю Приморья

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.