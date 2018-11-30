30 ноября 2018 года

Профсоюз рассчитывает на прямой ответ по квотам

Приморский профсоюз работников рыбного хозяйства в ноябре обратился к главе государства Владимиру Путину с призывом не возвращаться к аукционам в качестве основного способа распределения долей квот. Администрация президента переадресовала письмо в Минсельхоз.

По важнейшему для отрасли вопросу в ноябре обратилась к Владимиру Путину Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства. Авторы письма выразили возмущение по поводу того, что «рыбакам опять навязывают аукционную форму распределения квот вылова».

В августе по предложениям ФАС правительство утвердило дорожную карту, одним из ее пунктов стало перераспределение на электронных торгах квот добычи краба. Однако это решение принималось тайно от рыбацкой общественности и вопреки позиции, которую бизнес высказал на IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ, обратили внимание в профсоюзе.

На обращение организации поступил ответ из администрации президента. Профильное управление сообщает, что решение вопроса входит в компетенцию Министерства сельского хозяйства и для получения ответа по существу письмо профсоюза направлено в это ведомство.

Обсуждение такой судьбоносной для отрасли темы, как распределение долей квот, должно проходить открыто, заявил Fishnews председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный.

В профсоюзе напомнили, что в 2017 г. уже обращались к руководству страны по проблеме аукционов. Тогда были получены ответы от Минприроды и Минсельхоза, однако они не внесли никакой ясности по госполитике в отношении аукционного принципа распределения квот.

В отраслевом сообществе опасаются, что торги по крабу будут лишь началом и затем такой механизм распространят на другие виды водных биоресурсов.

Профсоюзная организация рассчитывает, что получит на свое обращение содержательный ответ, а не чиновничью отписку, подчеркнул Владимир Нагорный.

Материалы о предложениях по крабовым аукционам и реакции на эти идеи представителей отрасли собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews