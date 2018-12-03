03 декабря 2018 года

В погоне за изменчивым рынком

Для продвижения своей рыбопродукции России стоит не копировать европейские и азиатские практики, а сконцентрироваться на поиске их идеальной комбинации, считают эксперты Fishery Strategy Consulting.

Команда, которая была сформирована для работы над проектом Fishery Strategy Consulting, долгое время изучала рыбную отрасль. Cтало очевидным: на рынке не хватает игрока, который бы мог предоставить экспертизу по любому вопросу, от технического до управленческого. Как оптимизировать расходы компании или технические характеристики производства? Какой новый или уже известный, но усовершенствованный продукт предложить рынку, чтобы поймать «покупательскую волну»? Как подступиться к разработке стратегии для целой компании или фирменного продукта?

Совместно найти ответы на эти и многие другие вопросы представителям рыбной отрасли предложили специалисты FSC. «Другими словами, мы помогаем наладить бизнес-процессы в компании для увеличения ее эффективности», – доступно о серьезной и масштабной работе с отраслевиками рассказал управляющий партнер Fishery Strategy Consulting Богдан Шалдугин.

Чтобы с первых же шагов не уйти с головой в бесконечный поток идей и запросов, эксперты FSC предлагают своим клиентам сосредоточиться на нескольких кластерах и расставить для себя приоритеты. Это может быть маркетинг и продажи, бережливое производство, устойчивое развитие, стратегия, ценообразование, закупки, операционная деятельность, трансформация или разработка новых продуктов. Хотя зачастую, по словам Богдана Шалдугина, от компаний уже на первом этапе сотрудничества с FSC поступает запрос на комбинацию нескольких из предложенных кластеров.

Большой сегмент для специалистов Fishery Strategy Consulting – командная работа на выставочных площадках, которые организует отраслевой оператор Expo Solutions Group. И тематическая палитра здесь самая широкая: от национальных стендов на крупнейших и старейших в Европе и Азии выставках Seafood Expo Global / Seafood Processing Global (Брюссель) и China Fisheries & Seafood Expo (Циндао) до созданного с нуля уникального мероприятия Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге, которое за два года смогло привлечь на свою площадку ведущие бренды с разных континентов.

Вместе с тем выставочные мероприятия занимают лишь малую долю в сфере деятельности консалтинговой компании: «Я бы даже сказал, что Fishery Strategy Consulting тратит на взаимодействия с выставочными проектами не более 3% всего времени», – уточняет Богдан Шалдугин.

Оставшиеся 97% приходятся на основные проекты FSC, которые по большей части касаются разработки продуктовой и долгосрочной стратегии для компаний, настройки бизнес-процессов, поиска новых рынков и т. д.

«В процессе разработки продуктовой стратегии мы обязательно прогнозируем поведение покупателя продукта (B2B) и его потребителя. В рамках этого и происходит разработка маркетинговой кампании по работе с продуктом, – поясняет представитель FSC технологию взаимодействия с клиентом по одному из наиболее популярных направлений. – Учитывая, что мы являемся советником для нашего клиента, компания в итоге может и не воспользоваться нашими рекомендациями. Реализация нашего решения становится заслугой самого клиента. А мы со своей стороны прилагаем все усилия для того, чтобы решение, которое было разработано в тесном сотрудничестве с компанией, оправдывало себя».

Анализируя мировой опыт по выстраиванию рынка и продвижению рыбопродукции, эксперты FSC полагают, что России стоит не копировать европейские и азиатские практики подчистую, а сконцентрироваться на поиске идеальной комбинации практик, которые будут наиболее применимы к нашему рынку.

«Скорее всего, у России свой уникальный путь, – полагает Богдан Шалдугин. – Каждый рынок уникален, и нельзя с уверенностью рекомендовать на сто процентов копировать подход той или иной страны по продвижению рыбопродукции. Требуется всегда учитывать особенности рынка. Для России подойдет именно комбинация из уже имеющихся практик, а также совершенно новые инструменты продвижения».

При этом на вопрос «Какой вы видите рыбную отрасль будущего?» аналитики FSC с уверенностью отвечают: «Трансформировавшейся». И это, по их мнению, то самое важное качество, которое нынешним руководителям рыбопромышленных компаний стоит учитывать при долгосрочном планировании развития своих предприятий.

«Ничто не вечно, и компании должны понимать, что им нужно уметь вовремя адаптироваться под реалии современного, изменчивого мира», – отмечает Богдан Шалдугин. По его словам, игрокам рынка предстоит стать более гибкими и готовыми к изменениям: тенденции к этому можно заметить уже сегодня.

Те же, кто не последует требованиям времени, рискует покинуть рынок. «Именно с определяющим качеством – с трансформацией, которая позволит сохранить и укрепить позиции в отрасли, мы и помогаем нашим клиентам», – подчеркивает представитель FSC.

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