Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций. У отраслевого выставочного оператора – Expo Solutions Group – уже есть идеи, как сделать работу российских компаний на международной площадке еще более эффективной в следующем году.

Огромная надпись «RUSSIA» и логотипы компаний-участниц российского стенда привлекали внимание еще на подходе к выставочному павильону. Бизнес России демонстрировал на China Fisheries and Seafood Expo новинки и традиционную продукцию, представлял инновационные проекты в рыболовстве.

Участвовали компании, которые работают на разных рыбохозяйственных бассейнах, – Южно-Курильский рыбокомбинат, ПАО «ТИГР», «РК «Восток-1», «Норебо», «Русская рыбопромышленная компания», «Сигма Марин Технолоджи», «Антей», Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина, Boss Crevetos, «Магаданрыба», «Оплот мира», «Дальрыба», ГК «Ф.Э.С.Т.». Стенд каждого был оформлен в индивидуальном стиле.

Что показывал и кого угощал российский бизнес

В день открытия выставки на объединенном российском стенде побывал заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь. Успехи рыбной промышленности России зарубежному коллеге демонстрировал замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В прошлом году заместитель министра пробовал икру минтая от «Сигма Марин Технолоджи». В этом году Юй Канчжэня и Петра Савчука угощали минтаем, приготовленным по специальному рецепту с использованием китайских приправ, – кулинарное шоу с дегустацией представляла РРПК. Формат участия в выставке отражает новые акценты в политике компании – производство продукции для конечного покупателя. Холдинг показывает, что блюда из минтая могут покорить потребителей по всему миру.

Рыболовецкий колхоз «Восток-1» предложил высоким гостям сашими из макруруса – объекта глубоководного промысла. Компания развивает программу по освоению больших глубин: добывают не только макрурусов, но и глубоководных крабов – стригунов ангулятуса и красного. Проект – инновационный для мирового рыболовства, отмечают в «Востоке-1». Оформление экспозиции позволяло узнать, на какой глубине добывается какой объект.

Толпы посетителей собирались у стенда «Востока-1» до самых последних минут работы выставки. Азиатские гости охотно снимали на фото и видео процесс приготовления сашими и строганины.

Дегустации помогают привлечь к экспозициям дополнительное внимание. «Сигма Марин» подумывает о том, чтобы в следующем году вновь угощать посетителей China Fisheries & SeaFood Expo икрой минтая. Прошлый выставки уже показали успех этой продукции.

Кстати, и сами организаторы национального стенда дали всем желающим оценить достоинства российской рыбы и морепродуктов: кейтеринг Russian fishery house угощал блюдами от лучших поваров Москвы.

Один из приоритетов, о которых заявляет государство, – развивать экспорт готовой продукции. Группа компаний «Антей» ежегодно старается удивить посетителей выставки в Циндао интересными предложениями. На этот раз азиатский рынок решили познакомить с готовой продукцией из дальневосточной сардины (иваси). Холдинг успешно занимается добычей этого перспективного промыслового объекта, иваси холодного копчения и пресервы из этой рыбы выпускаются на заводе одного из подразделений группы компаний – «Русской рыбной фактории».

Именно знакомство с готовой продукцией из иваси азиатских потребителей стало основной идеей участия в выставке, рассказал президент ГК «Антей» Иван Михнов. «Для азиатских посетителей выставки такое угощение оказалось диковинкой», – отметили специалисты холдинга, работавшие на стенде.

Мощно представили свои возможности участники стенда «Тихоокеанской инвестиционной группы» («ТИГР»): Находкинская база активного морского рыболовства (НБАМР), «Акватехнологии», «Нереида» и другие. «Результатами выставки мы довольны», – заявил Fishnews руководитель компании «Рускор» Андрей Норин. Интерес к российской рыбе и морепродуктам на мировом рынке не ослабевает, уверен он. Уловы промышленного и прибрежного рыболовства, «урожаи» марикультуры – российская рыбная отрасль представлена в самых разных сегментах. На площадке China Fisheries and Seafood Expo удалось достигнуть ряда важных договоренностей.

Дебютировал на выставке Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина. В этом году Камчатский край достиг рекордных объемов добычи лосося: выловлено почти 500 тыс. тонн. Обеспечить успешную реализацию рыбы – эта задача стала основной, рассказал представитель компании Максим Тарусов. Также РК им. Ленина развивает производство филе кукумарии. Добыча этого объекта осуществляется на Западной Камчатке. По итогам трех дней работы выставки можно отметить, что камбала и кукумария – в лидерах по интересу азиатских партнеров, отметил собеседник Fishnews.

На выставке в Циндао российский бизнес представлял проекты не только в сфере добычи, выращивания и переработки рыбы и морепродуктов. Группа «Норебо» рассказывала о перспективах грузового терминала «Сероглазка»: в рамках этой программы развиваются контейнерные перевозки продукции из водных биоресурсов. Особая роль проекту отводится в свете активизации перевозок рыбопродукции по Северному морскому пути.

Особый упор на проект в сфере логистики сделал на выставке Южно-Курильский рыбокомбинат. Совместно с партнерами из «Камчатка-Лайнс» компания осуществляет контейнерные перевозки рыбной продукции через Кунашир. В нынешнем году эта работа принесла очень хороший результат, рассказал генеральный директор ЮКРК Константин Коробков. Предприятие выставляло свои суда на приемку лососевых на Камчатке, затем продукция шла не через Владивосток, а через порт-пункт в Южно-Курильске. «Самое главное в нашем проекте – это сокращение сроков перевозки. Время доставки по России уменьшается как минимум на две недели», – заявил руководитель компании.

Каковы возможности работы с Китаем

У России и Китая хорошие возможности для сотрудничества в рыбной отрасли, заявил журналистам заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. В качестве наиболее интересных сфер для взаимодействия он назвал аквакультуру, береговую рыбопереработку, инфраструктурные проекты.

Перспективы поставок российской рыбопродукции в КНР обсуждались на круглом столе «Русская рыба по-восточному: рецепт взаимодействия». Медиахолдинг Fishnews выступил соорганизатором встречи.

Как и ранее, обсуждалось развитие интернет-торговли. Об этом на круглом столе рассказал глобальный менеджер Hema Fresh Матьё Нго-Ди. Гибридные супермаркеты Hema Fresh – проект гиганта «Алибаба-Групп», использующий технологии онлайн- и офлайн-продаж. При этом рыба и морепродукты (в том числе из России) – одна из важнейших категорий товара. У сети большие планы: количество магазинов планируется увеличить до 2 тысяч, а их доля в розничной торговле КНР должна составить 30-40%.

Зарубежные эксперты обратили внимание на то, что в Китае все больше потребителей уделяет особое внимание качеству продуктов питания, растет численность среднего класса, поэтому рынок страны заинтересован в российской рыбе и морепродуктах. Иностранные участники приглашали бизнес России развивать связи. Так, надежду на прямое сотрудничество, в том числе по закупкам королевского краба, выразила представитель компании Walmart г-жа Лю.

На круглом столе была представлена информация не только об импорте в КНР. Модератор обсуждения – управляющий партнер компании Fishery Strategy Consulting Богдан Шалдугин посвятил свое выступление экспорту рыбных товаров из Китая. В прошлом году страна достигла стоимостного объема экспорта в 20 млрд долларов, за последние пять лет нарастив показатель на 5%. Богдан Шалдугин обратил внимание на активный рост поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, а также высокомаржинальных продуктов – крабов, моллюсков и т.д.

На чем делают акцент организаторы

Выставка в Циндао в этом году была успешна, представитель китайских властей провел большую часть времени на стенде России, отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в эфире ОТР.

Уже третий год наша страна участвует в China Fisheries and Seafood Expo с объединенным национальным стендом. Такой формат обеспечивает более высокую отдачу, позволяет привлечь к экспозиции каждой компании больше внимания, считает Петр Савчук.

Экспоненты также обратили внимание на широкий географический охват участников и гостей выставки: здесь собираются представители не только Азии, но и Европы, Америки, Африки.

Оператор национального стенда – Expo Solutions Group – продолжит работать над тем, чтобы сделать участие компаний России еще более эффективным. Кейтеринг, удобная переговорная для деловых встреч и официального подписания документов, организация медийной поддержки – все эти элементы уже стали привычными для российских экспонентов. Большой акцент делается на интерактивные технологии, позволяющие рассказать о предприятиях и их проектах.

Организаторы усиливают индивидуальную работу с каждым из экспонентов, этот курс будет продолжен, подчеркнул генеральный директор ESG Иван Фетисов. Он отметил, что российские компании проявляют все больший интерес к консалтинговым услугам: изучению рынка, помощи в выборе формата участия в выставках, какую продукцию и каким образом представить на той или иной площадке. «Expo Solutions Group готова обеспечить такую потребность», – подчеркнул собеседник Fishnews.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Ноябрь 2018 г.