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Плавбаза «Всеволод Сибирцев». Фото пресс-службы ГК «Доброфлот»

Плавбазам не собираются давать льготу по страховым взносам

Минтранс предлагает регистрировать плавзаводы и плавбазы в Российском международном реестре судов без использования пониженных тарифов страховых взносов.

Проработать вопрос о возможности включения плавзаводов и плавбаз в Российский международный реестр судов в сентябре прошлого года поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Такую задачу он поставил по итогам совещания на Сахалине.

В апреле 2018 г. соответствующее предложение рассмотрел Морской совет при губернаторе Приморья. Было отмечено, что плавбазы и плавзаводы, с одной стороны, как суда специального назначения попадают под жесткие требования международных конвенций, с другой – такой флот отнесен к рыбопромысловому и не может войти в Российский международный реестр судов.

Таким образом, неся затраты на соблюдение международных конвенционных требований, плавбазы и плавзаводы не могут получить льготу по уплате страховых взносов с заработной платы членов экипажей.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал, что внесение этого флота в Российский международный реестр станет серьезным подспорьем для рыбаков, позволит повысить заработную плату работникам, снизить расходы по содержанию плавбаз и плавзаводов.

Рыбопромышленники подчеркнули, что плавбазы и плавзаводы должны войти в реестр на общих основаниях.

Однако Минтранс предлагает регистрировать эти суда в реестре без предоставления льготы по уплате страховых взносов. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс сейчас проходит процедуру общественного обсуждения, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке дается позитивный прогноз регистрации плавзаводов и плавбаз в Российском международном реестре судов. По предварительным оценкам, рост налоговых платежей за счет двукратного увеличения производства продукции из иваси, скумбрии и сайры за три года составит 2,8 млрд рублей, а рост выручки от реализации этих товаров - 27,2 млрд рублей, утверждают авторы законопроекта. Они отмечают, что за три года организации-владельцы плавбаз и плавзаводов планируют создать более 1600 рабочих мест.

«Вместе с тем, принимая во внимание значительный численный состав экипажей плавзаводов и плавбаз в сравнении с экипажами равных по тоннажу судов торгового флота, в целях исключения выпадающих доходов бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, предлагается предусмотреть возможность регистрации плавзаводов и плавбаз в Российском международном реестре судов, без использования пониженных тарифов страховых взносов», - говорится в пояснительной записке.

Дата окончания публичного обсуждения – 14 декабря.

Fishnews
НазадМетки: сахалинстрахование
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