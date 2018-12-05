05 декабря 2018 года

Россия и Украина ведут переговоры об обмене капитанов

Капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко могут обменять на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого. По данным СМИ, сейчас Владимир Горбенко находится на территории российского посольства.

О переговорах по обмену капитанов рассказала член Совета Федерации от Севастополя Ольга Тимофеева, пишет РИА «Новости».

Напомним, что Владимира Горбенко судят в Оболонском райсуде Киева. Его обвиняют в «незаконном занятии рыбным промыслом» и «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда c нее». По информации так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым», ближайшее заседание назначено на 7 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным RT, Владимир Горбенко находится на территории российского посольства, чтобы украинская сторона не могла оказывать на него давление.

Как сообщает РИА «Новости», капитан украинского судна «ЯМК-0041» Виктор Новицкий, задержанный в России за браконьерство, выпущен под подписку о невыезде.

Владимир Горбенко – последний член команды «Норда», удерживаемый на Украине. Семерых моряков с сейнера 30 октября обменяли на украинских коллег.

Fishnews