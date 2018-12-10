10 декабря 2018 года

На Сахалине представили нового главу региона

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев представил в Южно-Сахалинске временно исполняющего обязанности губернатора области Валерия Лимаренко.

Указ о назначении Валерия Лимаренко президент России Владимир Путин подписал 7 декабря, сообщает корреспондент Fishnews. Островному региону нового руководителя представили в понедельник. По данным открытых источников, Валерий Лимаренко родился 19 октября 1960 г. в Харькове. С 2007 г. работал в структурах госкорпорации «Росатом».

Врио губернатора отметил, что собирается продолжить работу с действующей командой администрации региона.

Прежний глава Сахалинской области Олег Кожемяко 26 сентября был назначен врио губернатора Приморского края. 16 декабря он примет участие в выборах на пост главы Приморья.

Таким образом, более двум месяцев Сахалинская область оставалась без врио губернатора. В конце ноября региональные депутаты направили президенту обращение по этому поводу. Парламентарии отметили, что назначение врио губернатора необходимо в том числе и для принятия бюджета региона.

Fishnews