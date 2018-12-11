11 декабря 2018 года

Депутаты договорились о любительской рыбалке

Законопроект о любительском рыболовстве принят Госдумой во втором чтении. Документ предусматривает основные юридические понятия, а также устанавливает ряд запретов и ограничений для этого вида лова.

Первое чтение документ прошел в декабре 2013 г. , и за пять лет текст законопроекта кардинально изменился, сообщает корреспондент Fishnews. Как отметил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев, работа над законопроектом не прекращалась все эти годы, и только Правительство три раза вносило в него поправки. В итоге профильный Комитет рекомендовал 36 поправок к принятию и 332 — к отклонению. По словам Николая Николаева, такое большое количество отклоненных поправок объясняется тем, что за годы работы над документом они утратили свою актуальность в связи с изменениями законодательства. Депутаты приняли законопроект в редакции, предложенной Комитетом.

Новое название проекта – «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ предусматривает право граждан РФ на свободное и бесплатное любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. В документе также отразили ряд ограничений и запретов для любительской рыбалки. В третьем чтении законопроект предполагается рассмотреть 12 декабря.

Fishnews