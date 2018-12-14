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Владивосток теперь официально стал центром ДФО

Владивосток официально стал центром ДФО

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. В СМИ уже появилась информация о сроках переезда полпредства.

Перенос центра ДФО во Владивосток предусмотрен указом президента РФ от 13 декабря 2018 г. № 716. Документ вступил в силу со дня подписания, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководителю администрации президента поручено провести необходимые в связи с переносом организационно-штатные мероприятия.

С инициативой о переезде центра федерального округа выступил врио губернатора Олег Кожемяко. Владивосток де-факто уже давно является столицей Дальнего Востока, отмечал он.

В октябре вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил до 1 декабря подготовить доклад президенту о переносе.

Переезд аппарата полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток не требует спешки, для сохранения средств нужно осуществить это в течение года, приводит слова Юрия Трутнева «ТАСС».

Как сообщает информагентство, вице-премьер – полномочный представитель президента напомнил, что расходы на переезд структур полпредства должны быть минимальными или вовсе отсутствовать.

В ноябре указом президента Дальневосточный федеральный округ был расширен. В его состав были включены Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в состав Сибирского федерального округа.

Таким образом, ДФО сейчас состоит из 11 субъектов Федерации: Республики Бурятия, Республики Саха (Якутии), Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской, Магаданской, Амурской, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.

Fishnews
НазадМетки: владивостокдальний восток
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