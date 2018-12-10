10 декабря 2018 года

Налоговые изменения, «прибрежка» и причалы – о чем говорили во Владивостоке

Вопрос по критериям отнесения предприятий к градо- и поселкообразующим для пониженной уплаты сбора за пользование водными биоресурсами еще будет обсуждаться. Эти и другие темы руководитель Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал на встрече с представителями рыбной отрасли в Приморье.

Совещание с рыбным бизнесом замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков проводил 8 декабря во Владивостоке совместно с врио губернатора Олегом Кожемяко, сообщает корреспондент Fishnews.

Об изменениях Налогового кодекса

По поручению, которое дал еще в 2015 г. глава государства Владимир Путин, ставка сбора за пользование водными биоресурсами должна быть определена в размере 100%. Исключение – градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные организации, рыболовецкие артели, колхозы и предприятия, выпускающие рыбопродукцию высокой степени переработки.

Один из дискуссионных вопросов – какими должны быть критерии отнесения к градо- и поселкообразующим организациям. На встрече 8 декабря президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обратился к главе Росрыболовства с предложением, которое ранее выдвигали и другие отраслевые объединения, – оставить характеристики, которым нужно отвечать для получения градо- и поселкообразующего статуса, как в действующем Налоговом кодексе.

Законопроект, подготовленный Минсельхозом России, предлагает закрепить определение критериев за регионами. Однако это может создать неравные конкурентные условия, отметил руководитель АРПП.

В законопроект уже внесена часть изменений, ведется активная работа с Минфином, сообщил Илья Шестаков. Что касается градо- и поселкообразующих предприятий, то оставлять этот момент так, как сейчас, нельзя – в этом случае будет лазейка для ухода от налогов, отметил глава ведомства. Есть разные предложения – их планируется обсудить на заседании правительственной комиссии по вопросам рыбохозяйственного комплекса 12 декабря. Комиссию возглавляет вице-премьер Алексей Гордеев. Решения, по словам главы Росрыболовства, пока не принято. «Будем обсуждать: через регион идти, либо по существующему признаку, либо вообще уйти от каких-то критериев и убрать градо- и поселкообразующие. Либо застолбить те, которые есть сейчас, тем списком ограничиться», – рассказал руководитель ведомства.

О реорганизации Нацрыбресурса

Георгий Мартынов также озвучил вопросы, возникающие в связи с реорганизацией ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Бизнес-сообщество уже не раз высказывалось по поводу планов по слиянию Нацрыбресурса, Главрыбвода и Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), с преобразованием «Национальных рыбных ресурсов» в акционерное общество.

Первый вопрос, по словам руководителя ассоциации, – о передаче новому АО гидротехнических сооружений. Президент АРПП предложил главе Росрыболовства рассмотреть идею, с которой на Международном конгрессе рыбаков выступил Олег Кожемяко: чтобы регионы участвовали в заключении соглашений по передаче причалов в аренду (так называемое правило «двух ключей»). Такое участие поможет обеспечивать защиту интересов населения, отметил врио губернатора. Илья Шестаков подчеркнул, что все пожелания руководства регионов могут быть учтены в договорах аренды.

Росрыболовство не видите ничего плохого в правиле «двух ключей», вопрос в том, как это будет реализовано, сообщил глава Росрыболовства после совещания. «С точки зрения заключения новых договоров мы абсолютно заинтересованы учитывать позицию регионов», – подчеркнул руководитель федерального агентства.

Второй вопрос, о котором заявил Георгий Мартынов, – о передаче акционерному обществу коммерческой информации о работе рыбопромыслового флота. Не будет ли здесь злоупотреблений и небрежности, которая может стоить рыбакам долей квот? – переживает бизнес.

Руководитель Росрыболовства заверил, что «от организационной формы ничего не изменится». Все требования и ограничения для государственного АО, по словам Ильи Шестакова, будут сохранены.

Перед Нацрыбресурсом, рассказал глава федерального агентства, будут стоять все те задачи, которые сейчас есть перед тремя подведомственными организациями.

О прибрежном промысле

Генеральный директор ООО «Акватехнологии» Сергей Слепченко рассказал о вопросах прибрежного рыболовства. Один из них связан с тем, что с 1 января 2019 г. полномочия в сфере регулирования «прибрежки» переходят на федеральный уровень.

В Приморье уже указывали на то, что возникают риски для сохранения «сидячих» (малоподвижных) видов водных биоресурсов. Сейчас региональный закон «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае» предусматривает, что для сохранения отдельных видов ВБР могут устанавливаться районы и режиме специализированного промысла. Была возможность определять по рекомендациям науки объемы добычи тех же морских ежей по биотопам. Теперь существует риск, что на определенных районах нагрузка будет превышена. Руководитель «Акватехнологий» предложил создать для решения этого вопроса рабочую группу.

Илья Шестаков отметил, что, по его мнению, можно действовать через правила рыболовства – на каждый биотоп определить процент добычи. «Надо подумать, насколько это будет правильно или неправильно с точки зрения экономики», – сказал руководитель Росрыболовства. Возможно, будет найдено и другое решение, добавил он.

О распределении ОДУ

Вопрос, волнующий дальневосточных рыбаков: когда выйдет приказ Росрыболовства о распределении квот по пользователям. Напомним, что общий допустимый улов на 2019 г. утвержден приказом Минсельхоза России от 9 ноября 2018 г. № 516.

Уже издан приказ о распределении ОДУ по видам квот, сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству. Теперь должен выйти документ о распределении по пользователям. «Вы знаете, у нас установленный срок – 25 декабря, мы попытаемся пораньше», – пообещал Илья Шестаков, добавив, что до 20 декабря приказ будет.

На встрече также поднимались вопросы аквакультуры, рыбоохраны, работы на внешних рынках, изменения по нерастаможенным судам. Глава Росрыболовства и врио губернатора рассказали о реализации программы «Приморская рыба».

Fishnews