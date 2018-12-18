18 декабря 2018 года

Сахалин рассмотрит прогноз по лососям

Материалы возможного вылова тихоокеанских лососей на 2019 г. представят в Сахалинском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В нынешнем году рыбаки островного региона добыли около 126 тыс. тонн.

Материалы, обосновывающие рекомендованный вылов лососей на 2019 г., представят на заседании ученого совета СахНИРО 25 декабря. Планируется, что с докладом выступит главный научный сотрудник института, д.б.н. Александр Каев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в нынешнем году рыбаки Сахалинской области добыли около 126 тыс. тонн тихоокеанских лососей. При этом вылов горбуши оказался рекордным за последние пять лет, рассказал ранее руководитель областного агентства по рыболовству Андрей Горничных.

Работать, как и в других регионах Дальнего Востока, пользователям необходимо было в рамках обновленных правил рыболовства.

Fishnews