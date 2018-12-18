Новости
Добыча лосося у берегов Сахалина

Сахалин рассмотрит прогноз по лососям

Материалы возможного вылова тихоокеанских лососей на 2019 г. представят в Сахалинском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В нынешнем году рыбаки островного региона добыли около 126 тыс. тонн.

Материалы, обосновывающие рекомендованный вылов лососей на 2019 г., представят на заседании ученого совета СахНИРО 25 декабря. Планируется, что с докладом выступит главный научный сотрудник института, д.б.н. Александр Каев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в нынешнем году рыбаки Сахалинской области добыли около 126 тыс. тонн тихоокеанских лососей. При этом вылов горбуши оказался рекордным за последние пять лет, рассказал ранее руководитель областного агентства по рыболовству Андрей Горничных.

Работать, как и в других регионах Дальнего Востока, пользователям необходимо было в рамках обновленных правил рыболовства.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоксахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

От первого лица

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр Дупляков

От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий МАКОЕДОВ

Заместитель председателя правительства Сахалинской области

Анатолий МАКОЕДОВ

Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края

Владимир ГАЛИЦЫН

Камчатка готова к следующим лососевым рекордам

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Марикультура онлайн: как это работает

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Все материалы

Крупным планом

Перегруз в море. Фото предоставлено пресс-службой компании

Самый обычный год

Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Финансовые вложения в ПРО имеют смысл, поскольку рынок все острее нуждается в дополнительном источнике белка

Вопрос на миллион: переработка рыбных отходов – прибыль или убытки?

Fishery Strategy Consulting (FSC) – первая в России консалтинговая компания, специализирующейся на рыбной отрасли

В погоне за изменчивым рынком

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.