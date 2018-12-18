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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Следить за переходом «прибрежки» на новые правила будет штаб

Для отслеживания проблем, которые могут возникнуть у предприятий при переходе на новые условия осуществления прибрежного рыболовства, будет действовать специальный штаб. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

С 1 января 2019 г. вступает в силу большой блок изменений федерального законодательства по прибрежному рыболовству. Уловы водных биоресурсов и продукция, произведенная из них на судах, при осуществлении «прибрежки» должны доставляться только в живом, свежем или охлажденном виде. При это определены требования к местам выгрузки. Запрещена перегрузка, сообщает корреспондент Fishnews.

Контроль за транспортировкой и выгрузкой возлагается на федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности РФ. Если лицо не осуществило выгрузку уловов и продукции в соответствии с требованиями закона, это будет служить основанием для принудительного прекращения права на добычу.

Вводятся новые правила с точки зрения контроля со стороны пограничников, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В связи с этим оперативно создается штаб, которые будет отслеживать проблемы, возникающие у рыбаков в переходный период, сообщил глава ведомства журналистам на встрече 17 декабря. Необходимость работы штаба руководитель Федерального агентства по рыболовству связал с возможностью различных трактовок норм закона, подзаконных актов.

Оперативно снимать возникающие вопросы планируется даже в период новогодних праздников, отметил Илья Шестаков. Он также сообщил, что территориальные управления Росрыболовства, как и в предыдущие годы, будут работать без выходных и оформлять разрешения на вылов.

Подход к прибрежному рыболовству кардинально поменялся. По мнению Ильи Шестакова, теперь оно станет более понятным и прозрачным, с концепцией, принятой во всем мире, - с доставкой свежей и охлажденной продукции для отправки населению, на перерабатывающие фабрики.

По новому законодательству, пользователи будут ежегодно выбирать, в каком режиме работать – «прибрежки» или промышленного рыболовства. Были опасения, что поступит мало заявок на прибрежное рыболовство, рассказал глава ФАР. Однако эти беспокойства не оправдались. «Заявок собрано достаточно большое количество. По Северному бассейну их больше квоты на прибрежное рыболовство, которая выделялась до этого, по Дальнему Востоку эта квота меньше процентов на 15», - заявил Илья Шестаков.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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