19 декабря 2018 года

Будет в Северо-Курильске рыба – будут и люди

Первую партию оплодотворенной кетовой икры заложили на инкубацию на ЛРЗ «Савушкина» – первом лососевом рыбоводном заводе на Северных Курилах.

Средства в строительство ЛРЗ инвестирует северокурильская рыбодобывающая компания «Гранис», общий объем капиталовложений составит более 440 млн рублей.

«К созданию завода мы приступили в 2013 году, и с того времени была проделана колоссальная работа, – рассказал Fishnews заместитель директора ООО «Гранис» Дмитрий Макаренко. – Для эффективного разведения лососей нужно было провести исследования и ежегодные наблюдения, собрать и проанализировать уже имеющиеся научные данные. Решено было вначале подробно изучить химический состав воды, гидробиологию водоемов Северных Курил, гидрологию бассейна реки Савушкина. И мы этим занялись в тесном сотрудничестве с научными институтами. Собрав научные данные, мы могли бы запустить завод еще три года назад, но решили вначале на практике испытать собранные данные. Для этого в последние три года проводили ежегодные экспериментальные закладки оплодотворенной кеты в гравийных аппаратах, контролируя численность и живучесть выпускаемого малька по весне. По результатам всех исследований и пробных выпусков молоди было принято решение о возможности строительства рыбоводного завода. Параллельно с исследованиями наша компания проводила на реке мелиоративные работы, активно участвовала в рыбоохранных мероприятиях c уполномоченными органами власти».

«На сегодня у нас заложено 17 млн икринок, - привел цифры директор ЛРЗ «Савушкина» Павел Шакун. - В следующем году мы планируем построить второй цех, что позволит нам выйти на полную проектную мощность. На следующий год мы планируем заложить уже 50 млн оплодотворенных икринок».

Рыбоводы поставили себе задачу – восстановить северокурильское стадо тихоокеанских лососей. «Еще несколько лет назад в реку Савушкина заходило на нерест пять-шесть штук кеты, – отметил Павел Шакун. – А в этом году наш рыбовод насчитал более 1000 штук. То есть мы уже видим первый возврат от ранее произведенных экспериментальных выпусков. Это дает нам надежду, что с помощью промышленных выпусков мы восстановим стадо лососей».

Государственное задание предполагает ежегодную закладку 40 млн икринок кеты и 10 млн икринок горбуши. Дополнительные закладки могут производиться в рамках частных заказов. По своей мощности «Савушкина» должен стать одним из крупнейших лососевых рыборазводных заводов Дальнего Востока.

По словам Дмитрия Макаренко, статистика рыбоводных заводов Сахалинской области позволяет рассчитывать на промысловый возврат до 3% от общего количества выпущенного малька.

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