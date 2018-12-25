25 декабря 2018 года

Опубликованы приказы по квотам еще для двух бассейнов

Росрыболовство разместило на своем сайте приказы о распределении по пользователям квот вылова в 2019 г. в Волжско-Каспийском и Западном бассейнах.

Как и в случае с Дальневосточным и Северным бассейнами , эти важнейшие для организации промысла документы также были подписаны 24 декабря, сообщает корреспондент Fishnews. Отметим, что теперь нет привычного разделения на прибрежные и промышленные квоты – используется единая квота добычи в морских водах, и пользователи ежегодно могут выбирать, в каком режиме – промышленного или прибрежного рыболовства – им работать.

Все территориальные управления Росрыболовства готовы к выдаче разрешений на вылов, работа будет вестись и в выходные, заявил ранее руководитель ведомства Илья Шестаков.

Приказы для Западного и Волжско-Каспийского бассейнов смотрите в прикрепленных файлах.

Fishnews