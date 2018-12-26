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Расчетная биомасса краба-стригуна опилио позволяет начать его промысел в Чукотском и в Карском морях. Фото пресс-службы Росрыболовства

За крабом - в северные моря

Наука ориентирует рыбаков на начало промысла минтая и краба-стригуна опилио с 2020 г. в Чукотском море. Росрыболовство займется подготовкой обоснований для определения возможных объемов добычи этих ресурсов.

На заседании совета директоров НИИ Росрыболовства результаты исследований в морях в российской части Арктики представил руководитель ТИНРО-Центра Алексей Байталюк. Прогнозы сделаны на основе экспедиций, проведенных в 1997, 2010, 2014 и 2018 гг.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, наука обращает внимание на появление в Чукотском море минтая - в результате потепления рыба мигрирует из Берингова моря. В Восточно-Сибирское море и море Лаптевых перемещается сайка. Расчетная биомасса краба-стригуна опилио позволяет говорить о начале эксплуатации его запасов в Чукотском и в Карском морях.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отметил, что при открытии промысла помимо биологических оснований необходимо брать в расчет и заинтересованность рыбопромышленников в добыче. Президент ВАРПЭ Герман Зверев подтвердил, что этот ресурс будет востребован.

Илья Шестаков поручил проработать вопрос о внесении краба-стригуна опилио в Чукотском море в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ, и подготовить обоснования для определения лимитов добычи. Кроме того, принято решение установить величину возможного вылова для минтая в этом районе.

Fishnews

  • Расчетная биомасса краба-стригуна опилио позволяет начать его промысел в Чукотском и в Карском морях. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Величину возможного вылова установят и для минтая в Чукотском море. Фото пресс-службы Росрыболовства
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