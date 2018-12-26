26 декабря 2018 года

Рыбаки включатся в работу над стратегией промысла для Амура

Основные принципы регулирования промысла на Амуре планируют обсудить с привлечением рыбацкой общественности Хабаровского края, науки и госорганов в январе. Отраслевики готовы принять активное участие в формировании бассейновой стратегии промысла, подтвердили в АРУК.

Лососевая путина-2018 на Амуре прошла в более спокойной и рабочей обстановке, чем год назад: во многом этому способствовали изменения, внесенные в правила рыболовства, отмечают рыбаки. Как рассказал Fishnews председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля, сегодня на первое место для отраслевиков выходят принципы регулирования промысла, которые определяет краевая комиссия по регулированию вылова анадромных рыб. А также стратегия промысла для Амура, которой в своей деятельности будет руководствоваться комиссия.

Напомним, в этом году стратегии промысла тихоокеанских лососей для регионов Дальнего Востока были приняты перед путиной на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. В 2019 г. практику планируется продолжить.

«Считаем, что эти принципы регулирования промысла следует широко обсудить, выработать общие и наиболее приемлемые подходы и представить их на ДВНПС как консолидированную позицию Хабаровского края», – выразил позицию объединения Максим Бергеля. Инициатива ассоциации нашла поддержку на общественном совете при министерстве природных ресурсов края 10 декабря. Обсудить основные принципы регулирования промысла для Амура предложено в январе, рассказал председатель АРУК.

Инициативы ассоциации

По мнению членов Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края, в региональную концепцию важно включить ряд базовых принципов, которые помогут сохранить ресурс Амура, обеспечить к нему равный доступ пользователей водных биоресурсов, а также повысить социально-экономическую отдачу от отрасли для районов.

Это поэтапное открытие и закрытие промысла со смещением во времени вверх по течению реки на 60 км в сутки. Установление периодов промысла для каждого муниципального района с учетом плотности и продолжительности хода рыбы. Введение проходных дней с самого начала промысла и до его завершения по определенному графику для всех без исключения орудий лова.

Также в АРУК считают важным жесткое закрепление минимум на трехлетний срок распределения объемов вылова между муниципальными районами: по летней кете – 70% для Николаевского района, 30% – для Ульчского; по осенней кете– 50% для Николаевского, 35-40% – для Ульчского и 10-15% – для Комсомольского и других районов выше по Амуру. «Указанный принцип важно распространить и на все дополнительные объемы», – отметил Максим Бергеля. При этом право на вылов из резервного объема должно предоставляться предприятиям района только после освоения соседним муниципальным районом, расположенным выше по течению, не менее 50% первоначально выделенного лимита, добавил он.

«Согласовывать дополнительные объемы вылова комиссии следует только после освоения не менее 70% от первоначально рекомендованного объема на контрольном участке, определенном наукой выше впадения реки Амгунь в реку Амур», – указал на еще один предлагаемый принцип председатель АРУК.

Какова главная роль отрасли?

Помимо этого, по словам Максима Бергели, рыбаки, входящие в ассоциацию, настаивают на необходимости анализа рыбохозяйственной отрасли Хабаровского края с опорой на экономическую составляющую. Это позволит определиться с тем, какую основную роль отрасль играет для региона. «Это экспортно ориентированная отрасль, т.е. источник налоговых поступлений. Или все же это инструмент социально-экономической политики, и в этом случае следует разработать механизмы стимулирования рыбодобывающих предприятий к увеличению ценных для края параметров – числа рабочих мест, отчислений НДФЛ, социальной активности и так далее», – пояснил представитель объединения. В этом случае мерой стимулирования для предприятий могла бы стать возможность увеличить свою долю в общем объеме вылова лососей, рекомендованном наукой.

«Необходима понятная, просчитываемая система, при которой каждый рыбопромышленник понимал бы, что он должен делать, чтобы в следующем году получить больший объем для освоения. Главное, что такой подход должен прийти на смену «историческому принципу», который для реки Амур неприемлем», – сформулировал позицию ассоциации Максим Бергеля.

Fishnews