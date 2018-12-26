26 декабря 2018 года

Сахалинским предприятиям пообещали снять вопрос с «неодуемыми»

С января 2019 г. вступает в силу большой блок изменений законодательства. В связи с этим у предприятий Сахалинской области возник вопрос: каким образом заключить договоры пользования по ряду объектов промысла.

Напомним, что с 1 января 2019 г. вступают в силу новые правила регулирования прибрежного рыболовства. В таком режиме можно будет добывать только виды водных биоресурсов, для которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ).

Пользователи Сахалинской области столкнулись с проблемой: как быть, если объект «неодуемый», а рыбопромысловый участок закреплен для прибрежного рыболовства.

«Согласно ранее озвученной позиции Росрыболовства, для заключения договора пользования водными биоресурсами РПУ не нужен, достаточно иметь судно, в том числе маломерное», – рассказали в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Однако, как отмечают в объединении, возникает вопрос, как получить разрешение на добычу, если на промысле суда не используются. Речь идет, например, о лове наваги на Западном Сахалине, о добыче сельди в Восточно-Сахалинской подзоне.

Вопрос представитель АРСО озвучил на совещании, которое проводил 25 декабря замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Встреча была посвящена работе рыбаков в новом правовом поле, сообщает корреспондент Fishnews.

Заместитель руководителя федерального агентства поручил до 27 декабря проработать вопрос, волнующий сахалинских промышленников, и дать рекомендации.

Fishnews