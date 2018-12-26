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Разъяснения Росрыболовство пообещало опубликовать на своем сайте

Росрыболовство даст ответы по изменениям законодательства

С 1 января рыбакам предстоит работать в новом правовом поле. Для обсуждения возникающих вопросов Росрыболовство провело специальное совещание. Разъяснения ведомство пообещало опубликовать на своем сайте.

Совещание по вопросам законодательных изменений провел 25 декабря заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. В обсуждении по видеоконференцсвязи участвовали регионы. На вопросы отвечали представители центрального аппарата федерального агентства.

Предприятия волнует ситуация с изменениями регулирования по участкам для добычи, сообщает корреспондент Fishnews. Вместо понятия «рыбопромысловый участок» теперь вводится «рыболовный участок». Он предусмотрен для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, кроме внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов. В этом случае участок будет выделяться во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

В ноябре 2018 г. были приняты законодательные изменения, направленные на решение вопросов переоформления договоров о закреплении РПУ на договоры по рыболовным участкам. Переоформить договор можно будет до 1 января 2020 г.

Меняется также регулирование прибрежного рыболовства. Новые нормы закона вступают в силу с 1 января 2019 г.

Разъяснения по прозвучавшим вопросам будут опубликованы на сайте Росрыболовства, пообещал Петр Савчук.

Обсуждалась на совещании и подготовка новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Проект документа в ближайшие дни будет направлен для обсуждения в субъекты Федерации, сообщили в Росрыболовстве.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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