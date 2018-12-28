Новости
В Росрыболовстве обсудили вопросы организации промысла по новым договорам. Фото пресс-службы федерального агентства

Теруправления Росрыболовства готовятся к ударной работе

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с территориальными управлениями ФАР вопросы организации рыболовства с 1 января, когда начнут действовать новые договоры о закреплении долей квот.

Напомним, что 24 декабря были подписаны приказы Росрыболовства о распределении по пользователям квот вылова на 2019 г. в основных рыбохозяйственных бассейнах – Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском и Западном.

В совещании с теруправлениями участвовал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев. Илья Шестаков уточнил у главы ВАРПЭ, есть ли жалобы от предприятий по содержанию приказов, например по расчету долей. Герман Зверев заявил, что подобных обращений в ассоциацию не поступало, рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Особое внимание уделили готовности территориальных управлений Росрыболовства к оформлению и выдаче разрешений на добычу, а также к проведению рыбоохранных рейдов в новогодние и праздничные дни. Для того чтобы рыбаки могли своевременно выйти на промысел, перед территориальными управлениями поставлена задача обеспечить выдачу разрешений на добычу в течение двух-трех дней с момента обращения.

Кроме того, на оперативном совещании речь шла об организации рыболовства регионами - в той части, на которую распространяются их полномочия. Илья Шестаков поручил с самого начала года регулярно проводить с региональными органами власти совещания в режиме видеосвязи по вопросам добычи пресноводных видов рыб, организации любительской рыбалки и смежным темам.

Fishnews

  • В Росрыболовстве обсудили вопросы организации промысла по новым договорам. Фото пресс-службы федерального агентства
  • Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы федерального агентства
    •
    НазадМетки: варпэросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

    От первого лица

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Рыбаки ждали стабильности

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

    Генеральный директор ООО «Антей»

    Андрей ПОЛОМАРЬ

    С промыслом иваси связываем особые надежды

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ)

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    В отраслевом законодательстве прибавилось вопросов

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

    Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий МАКОЕДОВ

    Заместитель председателя правительства Сахалинской области

    Анатолий МАКОЕДОВ

    Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    С обилием лососей – справились

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

    Все материалы

    Крупным планом

    Использование стримерных линий на промысле помогает ярусникам отпугивать птиц. Фото пресс-службы WWF России

    Ассоциация «Ярусный промысел»: О глобальном и локальном

    Главный символ рыбного богатства Астрахани – осетр

    Рыбный день по-астрахански

    Лососевый рыбоводный завод «Савушкина» по своей мощности должен стать одним из крупнейших ЛРЗ на Дальнем Востоке

    Будет в Северо-Курильске рыба – будут и люди

    Перегруз в море. Фото предоставлено пресс-службой компании

    Самый обычный год

    Все материалы

    События

    Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

    Новый краболов попробовал воду

    Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

    Выставка в Циндао открыла новые перспективы

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.