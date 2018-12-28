28 декабря 2018 года

Теруправления Росрыболовства готовятся к ударной работе

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с территориальными управлениями ФАР вопросы организации рыболовства с 1 января, когда начнут действовать новые договоры о закреплении долей квот.

Напомним, что 24 декабря были подписаны приказы Росрыболовства о распределении по пользователям квот вылова на 2019 г. в основных рыбохозяйственных бассейнах – Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском и Западном.

В совещании с теруправлениями участвовал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев. Илья Шестаков уточнил у главы ВАРПЭ, есть ли жалобы от предприятий по содержанию приказов, например по расчету долей. Герман Зверев заявил, что подобных обращений в ассоциацию не поступало, рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Особое внимание уделили готовности территориальных управлений Росрыболовства к оформлению и выдаче разрешений на добычу, а также к проведению рыбоохранных рейдов в новогодние и праздничные дни. Для того чтобы рыбаки могли своевременно выйти на промысел, перед территориальными управлениями поставлена задача обеспечить выдачу разрешений на добычу в течение двух-трех дней с момента обращения.

Кроме того, на оперативном совещании речь шла об организации рыболовства регионами - в той части, на которую распространяются их полномочия. Илья Шестаков поручил с самого начала года регулярно проводить с региональными органами власти совещания в режиме видеосвязи по вопросам добычи пресноводных видов рыб, организации любительской рыбалки и смежным темам.

Fishnews