28 декабря 2018 года

ФАС вновь подготовит предложения в рыбной отрасли

Федеральная антимонопольная служба ежегодно представляет в правительство доклад о состоянии конкуренции. В документе за 2018 г. планируется вновь представить предложения в рыбохозяйственном комплексе.

ФАС утвердила предварительную структуру доклада о состоянии конкуренции за 2018 г. «Антимонопольная служба уже приступила к подготовке 13-го Доклада о состоянии конкуренции», – заявил заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский.

Особенно важным в антимонопольной службе считают часть по основным проблемам, тенденциям и предложениям по развитию конкуренции в 18 ключевых отраслях экономики. В их число входит и рыбохозяйственный комплекс, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в доклад ФАС за 2017 г. вошло нашумевшая инициатива о введения механизма распределения на электронном аукционе на регулярной основе, раз в 3-5 лет, части квот из ранее выделенного по историческому принципу объема. При этом не уточнялось, о каких объектах промысла идет речь.

Доклад антимонопольной службы был подробно рассмотрен в июле на заседании Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. Представители отрасли также проанализировали эти материалы в открытом письме к главе ФАС Игорю Артемьеву.

Пункт о регулярных торгах вошел в дорожную карту по развитию конкуренции, утвержденную правительством по предложениями антимонопольного ведомства. В этот же план была включена и подготовка законопроекта о перераспределении на аукционе 50% квот добычи краба.

Ведомство обещает провести ряд совещаний с общественными объединениями и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Прошлый доклад ФАС о развитии конкуренции в части рыбного хозяйства готовился недостаточно открыто, указывали представители отрасли.

Fishnews