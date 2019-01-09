09 января 2019 года

Для маркировки товаров подготовят отдельный закон

Правительство рассчитывает в 2019 г. разработать специальный закон о маркировке товаров идентификационными знаками. Такие метки призваны обеспечить прослеживаемость продукции и защитить рынок от нелегального присутствия. При этом власти обещают обеспечить сокращение затрат для участников оборота.

Распоряжением от 25 декабря 2018 г. № 2935 правительство утвердило план законопроектной деятельности на предстоящий год. Один из пунктов – подготовка законопроекта «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации», сообщает корреспондент Fishnews. Уже в июне документ должен быть представлен в правительство, а в сентябре – внесен в Госдуму.

Система маркировки, как заявляют власти, должна помочь бороться с некачественными товарами и фальсификатом. Полномочиями по утверждению перечня товаров, которые подлежат обязательной маркировке, наделено правительство . В апреле оно утвердило список продукции, для которой предусматривается обязательная маркировка в 2019 г. Цель – снизить оборот контрафакта. В перечень вошли табачные изделия, духи и туалетная вода, определенные категории одежды, обувь, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотокамеры. Продукты питания в список пока не включены.

С 1 января 2019 г. вступил в силу федеральный закон о создании информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров. Также в конце прошлого года правительство утвердило Концепцию создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости движения товаров. В этом документе предусмотрены принципы, которые будут ключевыми для нововведения. Это в том числе обеспечение минимизации затрат участников оборота товаров при внедрении маркировки.

Российская Федерация также ратифицировала соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ответственные за подготовку и сопровождение проекта закона о маркировке – Минпромторг и заинтересованный федеральные ведомства.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что единая система маркировки и прослеживаемости товаров должна заработать в России к 2024 г.

Fishnews