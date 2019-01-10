10 января 2019 года

Госдума рассмотрит проект закона для сохранения рыбных запасов

Правительство предложило устранить правовые пробелы в сфере расчета вреда, причиняемого водным биоресурсам. Законопроект об этом опубликован в базе Госдумы.

Проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохраненииводных биоресурсов» в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ в конце декабря направило на рассмотрение Госдумы правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки предлагается внести в пункт 3 части 2 статьи 13 закона о рыболовстве: предусмотреть, что размер и порядок определения крупного ущерба ВБР для целей принудительного прекращения права на вылов устанавливает правительство.

Также планируется изложить в новой редакции статью 53 закона о рыболовстве: установить полномочие правительства по утверждению такс для расчета размера вреда, причиненного водным биоресурсам.

Утверждение методики исчисления размера вреда предложено закрепить за федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Как уточнили ранее в пресс-службе правительства, речь идет о Минсельхозе России.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта в Госдуме и Совете Федерации назначен заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним, что сейчас также есть постановление правительства об установлении размера ущерба, который причинен ВБР и который следует считать крупным, а также приказ, утверждающий методику исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам.

В ноябре правительство утвердило новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного ВБР, – эти цифры не пересматривались с 2000 г.

Fishnews