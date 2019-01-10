10 января 2019 года

Градообразующих предприятий остается все меньше

Перечень градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций с 1 января сократился еще на две позиции. Льготный статус смогли подтвердить 42 предприятия из 12 регионов.

Правительство внесло изменения в перечень градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, которым предоставлено право применения пониженной ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов.

В соответствии с постановлением от 29 декабря 2018 г. № 1726 право на налоговые преференции потеряли артель «Арктика» (Якутия), рыболовецкая компания имени Вострецова (Хабаровский край) и Гыданское сельскохозяйственное предприятие «Гыдаагро» (Ямало-Ненецкий автономный округ). Единственное пополнение в списке – «Колхоз Октябрь» (Камчатский край), сообщает корреспондент Fishnews.

На сегодняшний день статус градо- и поселкообразующих имеют семь предприятий в Архангельской области, два – в Астраханской, четыре – в Калининградской, семь – в Камчатском крае, четыре – в Мурманской области, одно – в Новгородской, два – в Приморском крае, четыре – в Карелии, одно – в Ростовской области, два – в Сахалинской, семь – в Хабаровском крае и одно – в ЯНАО.

Вопрос о сохранении льготы за градо- и поселкообразующими организациями и рыболовецкими артелями (колхозами) широко обсуждался в рамках готовящихся изменений в Налоговый кодекс. Поправки предусматривают резкий рост ставки сбора за пользование водными биоресурсами. По итогам декабрьского заседания правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Минсельхозу поручено до 1 марта доработать законопроект с сохранением для таких предприятий льготной ставки сбора в размере 15% на десять лет.

Fishnews