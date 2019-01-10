10 января 2019 года

Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

Представители рыбной и машиностроительной отраслей предлагают свое решение проблемы с нехваткой кадров технических специальностей. Большинство инструментов для совместной работы у бизнеса и образовательных учреждений сегодня есть, но вопрос вязнет в бюрократии.

После того, как инвестиционную активность рыбодобытчиков и переработчиков было решено стимулировать квотами, бизнес почувствовал потребность в современных проектах судов и заводов, в технологиях для переработки в море и на берегу. Все это с нарастающим беспокойством заставило взглянуть на вопрос нехватки кадров технических специальностей. О том, в каком направлении стоит двигаться в поисках решения, корреспондент журнала «Fishnews – Новости рыболовства» побеседовал с представителями рыбной и машиностроительной отраслей Дальнего Востока.

«Когда мы задумываемся над такими масштабными проектами, мы понимаем, чего нам не хватает перво-наперво – квалифицированных кадров. Причем квалифицированных не только в эксплуатации современного технологического оборудования, но и в его производстве», – отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. По его словам, с учетом глубины вопроса, стоит говорить о комплексной программе по развитию рыбопромышленного машиностроения.

В этом направлении АРПП работает с российским производственным и инжиниринговым предприятием «Технологическое оборудование». Большая часть современных заводов – от гигантов регионального значения до малых сезонных производств, введенных в строй в последние годы на Дальнем Востоке и за его пределами, спроектированы и построены инженерами этой компании.

По словам генерального директора ООО «Технологическое оборудование» Олега Комарова, двадцатилетний опыт работы с рыбаками позволил основательно погрузиться в проблемы отрасли. И в кадровом вопросе очевидна оторванность теории от практики, соглашается с отраслевиками руководитель предприятия.

«В сотрудничестве с коллегами-машиностроителями, рыбопромышленниками и образовательными учреждениями (Дальрыбвтузом и ДВФУ) мы пытаемся нащупать возможный путь выхода из сложившейся ситуации. Чего нам необходимо добиться – это чтобы студенты и преподаватели были на постоянной связи с производством, а предприятия отрасли могли принимать участие в процессе подготовки кадров для себя. Т.е. молодые люди уже на 2-3 курсе должны не просто с экскурсией прийти на завод, а погрузиться в живой производственный процесс, увидеть его специфику. Вплоть до того, чтобы иметь возможность своими руками перебрать оборудование, те машины, которые распространены на рыбоперерабатывающих предприятиях региона», – считает гендиректор «Технологического оборудования».

Активное участие в проекте принимают коллеги «Технологического оборудования» – компания «Дальрыбтехцентр»: в 2018 г. она выделила на территории своего предприятия площадку для обучения студентов и прохождения ими производственной практики – около 300 кв. метров в сборочном цехе завода. Кроме того, ребятам готовы предоставить для изучения порядка 10 единиц оборудования, выведенного из основного производственного цикла.

Но, как рассказал гендиректор «Технологического оборудования», сегодня в схеме взаимодействия с образовательными учреждениями, которая выстраивается со стороны промышленности, отсутствует важное звено. Это межвузовская кафедра или образовательный центр, который бы и координировал взаимодействие между всеми участниками образовательного проекта. Очевидно также, что создание такой структуры – это уже сфера ответственности системы образования, но здесь, к сожалению, и возникли основные сложности, отмечают представители бизнеса.

«Нам сложно выходить со своей инициативой на министерский уровень, т. к. на уровне региона, опять же из-за отсутствия указаний из профильных ведомств, мы не можем начать полноценно взаимодействовать с учебными заведениями, чтобы наработать первую необходимую практику. Усложнила ситуацию и структурная реформа федеральных органов власти, которая прошла в 2018 году», – обрисовал ситуацию Олег Комаров.

«Мы начали активно двигаться навстречу образовательным учреждениям, но столкнулись с бюрократическими проволочками со стороны вузов. К сожалению, российская образовательная система оказалась не способна оперативно принимать ситуационные решения, – подтвердил генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко. – Более того, по нашим сведениям, все идет к тому, что профильные образовательные программы, по которым готовятся специалисты для нашей отрасли (конструкторы, технологи и т. д.), будут только урезаться».

Решением проблем такого масштаба бизнес не должен заниматься в одиночку – это задача уровня федеральных и региональных властей, уверены промышленники. Но, добавляют они, знать о проблеме и молчать, ожидая решений «сверху», – тоже не лучшая позиция. Одной из площадок, где звучит кадровый вопрос, является Временная комиссия Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. В качестве экспертов в своих отраслях в работе участвуют Георгий Мартынов и Олег Комаров.

По мнению представителей бизнеса, для того чтобы сдвинуть ситуацию с места, нужны простые и действенные решения, в основе которых будет лежать желание всех сторон идти навстречу друг другу. А большинство инструментов для совместной работы у бизнеса и образовательных учреждений есть уже сегодня.

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