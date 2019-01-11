11 января 2019 года

Госдуме предложили поставить точку в «курильском вопросе»

В Госдуму внесен проект федерального закона, запрещающий отторжение Курильских островов. Законодательная инициатива стала ответом японскому парламенту, объявившему группу островов территорией Японии.

Законопроект «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии» внес член фракции ЛДПР Сергей Иванов. Документ провозглашает все Курильские острова «неотъемлемой частью» РФ в составе Сахалинской области, сообщает корреспондент Fishnews.

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», - сказано в проекте закона. Документ содержит также перечень международных договоров, на основании которых Курилы принадлежат России.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий». В частности, японские парламентарии зафиксировали принадлежность их стране группы курильских островов и поставили задачу «прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения Северных территорий».

Претензии Японии на Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи является основным препятствием для заключения мирного договора между двумя странами. В декабре 2016 г. президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились о совместном развитии Южных Курил , как одной из мер на пути к заключению мирного договора. В российском обществе обсуждается вопрос о том, что как минимум два из островов в результате переговоров могут быть переданы Японии. В частности, такое опасение высказали депутаты Сахалинской областной думы в обращении к главе МИД РФ Сергею Лаврову.

На Курилах традиционно развито рыбное хозяйство, в прилегающих промысловых районах российские рыбаки добывают различные виды водных биоресурсов, на островах работают лососевые рыбоводные заводы.

Fishnews