11 января 2019 года

Росстат отметил удешевление икры

Федеральная служба государственной статистики опубликовала информацию об индексе потребительских цен в декабре 2018 г. Ведомство обратило внимание на снижение цен на российскую икру лососевых рыб.

Росстат разметил данные об индексе потребительских цен в декабре 2018 г. Среди продовольственных товаров, федеральная служба указала на рост потребительских цен на куриные яйца, огурцы, помидоры, белокочанную капусту, картофель, репчатый лук и т.д.

В то же время отмечено удешевление по ряду товаров. Среди них ведомство отметило и икру лососевых рыб отечественную – снижение на 1,7%, сообщает корреспондент Fishnews.

В декабре замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил журналистам о снижении цен на горбушовую икру в два раза. Глава ведомства связал это с рекордными уловами тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Напомним, что рыбаки взяли более 675 тыс. тонн. Успехи путины Илья Шестаков отдельно отметил на встрече с президентом.

Региональные СМИ, в свою очередь, даже сообщали о смуте, которую заявления об удешевлении икры посеяли среди покупателей, рассчитывающих приобрести деликатес по более низким ценам и не обнаружившим такой возможности.

Fishnews