14 декабря 2018 года

Глава Росрыболовства подвел итоги года у президента

На встрече с президентом глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о достижениях в вылове водных биоресурсов и рекордной лососевой путине. Руководитель ведомства также остановился на программе инвестиционных квот и планах по обязательным продажам рыбопродукции через российскую аукционную площадку.

Рекорды путины и пути икры

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Глава федерального агентства доложил о предварительных итогах года: российские рыбаки сохраняют положительную динамику. Прибавка по сравнению с уровнем 2017-го практически 6%. Как сообщало Росрыболовство, на 12 декабря отечественные предприятия освоили около 4,8 млн тонн водных биоресурсов.

«Хочу напомнить, что у нас рост идет, начиная с 2014 года, очень активный по объемам вылова», - обратил внимание Илья Шестаков. Он выразил уверенность, что в этом году рыбаки преодолеют планку в 5 млн тонн.

«Все это, конечно, благодаря тем мерам поддержки и тем мерам регулирования, которые сейчас есть», - заявил руководитель ФАР.

Весомый вклад, как отметил глава ведомства, внесла лососевая путина. «Она была необычная», - прокомментировал президент. Выловлено 676 тыс. тонн – это рекорд за всю историю наблюдений , рассказал о достижениях Дальнего Востока Илья Шестаков.

«Красную икру куда дели?» - поинтересовался глава государства. Основные уловы – это горбуша, икра пойдет на внутренний рынок, отметил руководитель Росрыболовства. «Это социально значимый у нас вид рыбы, лососевых, и цена уже, кстати, подешевела: оптовая в два раза, в магазинах чуть поменьше», - заявил Илья Шестаков. Наибольшие объемы добычи тихоокеанских лососей пришлись на Камчатский край.

Он отметил работу рыбохозяйственной науки в обеспечении промысла, меры регулирования, а также деятельность структур, задействованных в защите водных биоресурсов, - рыбоохраны, пограничной службы, МВД. «Нам в этом году и в прошлые годы удавалось достаточно активно пресекать браконьерский промысел. И горбуша, она наиболее быстро реагирует, она быстрее возвращается в реки после нереста», - сказал глава ФАР.

При этом рекордные уловы «высветили» определенные вызовы. Не хватало холодильных мощностей, судов для доставки рыбы во Владивосток, обратил внимание руководитель Росрыболовства.

Министр дал поручение рассмотреть в программе развития сельского хозяйства меры поддержки по строительству дополнительных холодильных мощностей в регионах Камчатки и Сахалина, рассказал Илья Шестаков.

Он доложил и об отдаче от отрасли. «По экономическим показателям хотел сказать, что за девять месяцев 2018 года у нас поступило налогов в объеме 34 млрд рублей. Это на 10% больше соответствующего показателя предыдущего года. То есть мы растем и по вкладу в ВВП, и по налоговым отчислениям», - обратил внимание глава федерального агентства. Также он отдельно остановился на результатах в сфере аквакультуры, в том числе в Приморском крае и Крыму.

Рыбакам готовят биржу

Одна из тем – это создание рыбной биржи, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. Сейчас вся наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах, заявил руководитель ФАР. «Мы хотим перевести именно под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку», - объяснил он суть идеи. Но признал, что необходимо создание соответствующей инфраструктуры.

Осенью Илья Шестаков уже заявлял о планах по обязательным поставкам части рыбопродукции за рубеж только через аукционные площадки. Предстоит вместе с бизнесом обсудить список объектов и объемы товаров, а также продумать вопрос с инфраструктурой, отмечал глава ведомства.

Приглашение для главы государства

Не обошел внимание Илья Шестаков и тему инвестиционных квот – в этом году впервые прошел отбор проектов таких лимитов. Всего в рамках уже заключенных соглашений планируется построить 33 судна и 22 береговых завода, проинформировал руководитель Росрыболовства.

«Всего заявленных инвестиций 132 млрд рублей. Мы еще не все инвестиционные квоты распределили. В 2019 году мы эту программу закончим, но вот уже два судна спущены на воду», - рассказал глава ФАР.

В нынешнем году, по словам Ильи Шестакова, планируется спуск на воду шести судов. «Владимир Владимирович, пользуясь случаем, хотел бы от лица рыбацкой общественности пригласить Вас на возможный спуск на воду следующего рыболовецкого судна, потому что для рыбаков это будет знаковым событием», - обратился руководитель ведомства к президенту. Очередной «новострой» будет спускаться на воду в марте в Санкт-Петербурге, речь идет о судне длиной 85 метров, сообщил глава Росрыболовства.

Напомним, что 5 декабря в Выборге состоялся торжественно спустили на воду судно «Баренцево море» - первое из четырех траулеров-процессоров для Архангельского тралового флота (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, СЗРК). Ранее также состоялся спуск на воду судов, заказанных Рыболовецким колхозом имени Ленина (Камчатский край). Под строительство этого флота за компаниями закреплены доли квот вылова на инвестиционные цели.

Fishnews