11 января 2019 года

Ученые ряда стран обсудят исследования запасов в Арктике

В Архангельске 12-13 апреля пройдет конференция научных экспертов стран-участниц соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана. Это будет первая встреча представителей сторон после подписания документа.

Конференция пройдет сразу после V Международного арктического форума, который состоится в Архангельске 9-10 апреля.

Напомним, соглашение 3 октября 2018 г. заключили Россия, США, Канада, Дания (за Фарерские острова и Гренландию), Норвегия, Исландия, Япония, Китай, Республика Корея и Евросоюз. Цель документа – создание международно-правовой базы регулирования рыболовства в Арктике.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Архангельске эксперты обсудят предложения по Программе мониторинга центральной части Северного Ледовитого океана. Также рассмотрят вопросы обмена научной информацией, дополнительные положения и процедуры, регулирующие деятельность совместных научных мероприятий. Кроме того, темой конференции станут меры регулирования исследовательского рыболовства.

«Россия активно участвовала в подготовке проекта соглашения. В ходе переговоров нам удалось достичь взаимопонимания по такому важному вопросу, как сохранение Арктики для будущих поколений, – отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. – Это убедительный пример превентивного реагирования заинтересованных государств на глобальные изменения климата, возрастающее антропогенное воздействие и показатель общей готовности принимать согласованные меры по сохранению биоразнообразия Арктики».

К Арктической зоне России относятся Баренцево, Белое, Карское моря, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское, а также водоемы Мурманской и Архангельской областей, республик Коми, Карелия и Саха (Якутия), Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края.

По данным Росрыболовства, объем потенциального вылова в Арктической зоне РФ оценивается почти в 100 тыс. тонн. Основу резервной сырьевой базы составляют водные биоресурсы Баренцева моря – более 86 тыс. тонн. Наибольшие перспективы промысла у сайки – ее добыча может достичь 32 тыс. тонн ежегодно, на втором месте – северная креветка: из 25 тыс. тонн разрешенного объема в 2017 г. освоено всего 3,2 тыс. тонн. Потенциальный вылов скатов – 3,8 тыс. тонн, морских ежей и кукумарии – до 7 тыс. тонн. Традиционным резервом добычи являются водоросли, состояние запасов которых позволяет изымать 20 тыс. тонн ежегодно. В Белом море можно вылавливать до 4,5 тыс. тонн беломорской сельди и наваги, в Карском море - до 4 тыс. тонн сайки и наваги, в Чукотском море – до 3,9 тыс. тонн сайки.

Fishnews