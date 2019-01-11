11 января 2019 года

Что стоит за кампанией вокруг крабового бизнеса?

Новый опрос запущен на сайте Fishnews. Участники могут высказать свое мнение по поводу того, с чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса.

В конце декабря в федеральных СМИ прошел целый ряд материалов с обвинениями в адрес рыбопромышленных ассоциаций и в поддержку введения в отрасли распределения квот на аукционах.

Но что стоит за этими сюжетами и публикациями? Тема вызвала огромный отклик. В связи с этим Fishnews запустил новый опрос: «С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?».

«Глобальный передел в отрасли и избавление от конкурентов», «Заказ против конкретных лиц», «Отвлечение внимания от более серьезных действий и вопросов», «Целенаправленный подрыв авторитета отрасли в интересах конкретных госструктур», «Наведение порядка в отрасли», – каждый из наших читателей может выбрать свой вариант.

Опросник размещен справа от текста новости.

Напомним, что члены Общественного совета при Росрыболовстве предложили собрать расширенное внеочередное заседание и обсудить сложившуюся ситуацию. Обращение о проведении заседания направлено в руководство консультативно-совещательного органа и в Федеральное агентство по рыболовству.

Из сюжетов, которые прошли на телевидении, следует, что система госконтроля промысла не работает. Общественный совет должен прояснить, как на самом деле обстоят дела с охраной водных биоресурсов, считают представители отрасли.

Fishnews