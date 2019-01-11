11 января 2019 года

Георгий Мартынов: Почему рыбную отрасль облили грязью?

Общественный совет при Росрыболовстве должен прояснить, как на самом деле обстоят дела с охраной водных биоресурсов в российских морях и как выполняются функции контроля за промыслом, считает член совещательно-консультативного органа, президент АРПП Георгий Мартынов.

Представитель рыбопромышленников в составе Общественного совета при Росрыболовстве выступил с поддержкой инициативы о внеочередном расширенном заседании совета. Георгий Мартынов также прокомментировал Fishnews сюжеты, прошедшие в конце 2018 г. по федеральным телеканалам, в которых прозвучали серьезные обвинения в адрес рыбаков, в том числе осуществляющих промысел краба.

«В последнюю неделю уходящего года в центральных СМИ прозвучали очень грубые, неприятные и, самое главное, неправдивые слова о рыбной отрасли. Поразило то, что диктор «Первого канала» позволил себе сравнивать российскую рыбную отрасль с мусорной мафией Италии. Это возмутило не только меня, но и многих капитанов, мастеров добычи, технологов, матросов, мотористов, главных механиков, которые звонят лично мне. Многие предприятия обращаются к нам в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья с просьбой прояснить, с чем все это связано и почему рыбную отрасль облили грязью.

Поэтому считают целесообразной инициативу, которую озвучил член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов, о проведении внеочередного заседания совета. Ведь действительно вопрос стоит уже о том, что если в материалах, прошедших по центральным каналам, есть хотя бы малая доля правды, то, выходит, система государственного контроля вообще не работает. Тогда как же наше взаимодействие с Пограничной службой, совместной работе с которой в этом году будет уже 21 год? В 1998 году, напомню, погранслужба приняла на себя обязательства по охране морских водных биоресурсов. И хочу отметить, что по итогам 2018 года впервые за последние 26 лет отрасль превысила показатель по общему вылову в 5 млн тонн (последний раз 5,3 млн тонн мы добывали в 1992 году). В 2004 году Россия достигла исторического минимума по вылову – 2,9 млн тонн, и только благодаря совместной работе пограничников и рыбаков мы добились роста показателей, мы фактически искоренили браконьерство – промышленного браконьерства сегодня фактически нет.

Следующий вопрос, который должен возникнуть у Росрыболовства и отраслевой системы мониторинга: откуда взялась такая откровенная клевета о том, что суда без захода в российские порты идут из районов промысла сразу за границу (а это прямое нарушение законодательства) и рыбаки вообще не используют средства контроля? Поясню для тех, кто не связан с рыболовством: если в течение 48 часов наши промысловые суда не подадут среднесуточное донесение или у них не будет работать ТСК (технические средства контроля на борту), то нас лишат квот – понимаете, насколько все серьезно, этим никто не балуется. Если по технической причине вдруг на судне что-то подобное произошло, то немедленно извещаются пограничники, незамедлительно ремонтируются средства контроля – это недопустимая для рыбопромышленной компании, внештатная ситуация. А в федеральных СМИ говорят, что на протяжении последних 10 лет рыбаки нелегально вывозят из страны биоресурсы сотнями тысяч тонн… Что же получается, наш регулятор в лице Росрыболовства вообще не работает?

Я считаю, что все эти вопросы надо поднять на Общественном совете. Важно пригласить на заседание и наших коллег-пограничников, сказать им огромное спасибо за ту работу, которую они сейчас выполняют. Я уверен, что они подтвердят: все прозвучавшее в СМИ – это ложь. Надо сказать огромное спасибо и Росрыболовству, которое создает условия для того, чтобы общероссийский вылов рос.

И конечно, мы должны сказать огромное спасибо труженикам моря и извиниться перед ними от лица Общественного совета при Росрыболовстве за наши федеральные каналы, за то, что допустили, чтобы отрасль облили грязью.

Думаю, по итогам заседания должно быть принято решение Общественного совета и оно должно получить не менее широкую огласку, в том числе в СМИ», – заявил Георгий Мартынов.

Напомним, что эксперты уже оценили сложившуюся ситуацию как «информационную войну», которая направлена на подрыв авторитета как отрасли в целом, так и предприятий, выступающих за сохранение исторического принципа распределения квот и против возврата к аукционам.

Fishnews