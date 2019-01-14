Новости
Врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО встретился с заместителем министра сельского хозяйства – главой Росрыболовства Ильей ШЕСТАКОВЫМ. Фото пресс-службы правительства региона

Идея «трех хвостов» на Сахалине может получить второе дыхание

Власти Сахалинской области предложили, чтобы население могло свободно ловить лосось для личного потребления. Сообщается, что муниципалитеты уже определили места добычи горбуши, их остается только утвердить.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился в Москве с заместителем министра сельского хозяйства – руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. В результате переговоров принято принципиальное решение о возможности свободного вылова горбуши для жителей островов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«К сожалению, сейчас далеко не все островитяне могут позволить себе купить свежую рыбу в магазинах или даже на рынке, но их выручает рыбалка. Однако по вылову лососевых, в частности горбуши, существуют ограничения. Считаю, что нужно разрешить свободный вылов для собственного потребления – это станет важным шагом к решению проблемы обеспеченности населения свежей рыбой», – отметил глава региона.

«Руководитель Росрыболовства с этой позицией согласился и предложил разрешить свободный вылов горбуши при условии, что рыбалка будет вестись исключительно удочками и спиннингами и только на территории морского побережья, а суточная норма улова не должна превышать 5 кг. Власти муниципалитетов Сахалинской области уже определили места вылова горбуши, их остается утвердить, - заявили в пресс-службе областного правительства. - После этого соответствующие изменения внесут в правила рыболовства Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Законное основание для вылова ценной рыбы у сахалинцев и курильчан появится к началу хода горбуши».

В сообщении Росрыболовства по итогам встречи информация о решении не приводится. «Илья Шестаков и Валерий Лимаренко обсудили основания для определения мест любительского и спортивного лова лососевых видов, возможность введения нормы суточного вылова для горбуши, ограничения по орудиям лова, контроль добычи, а также полномочия и порядок деятельности комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб», - говорится в пресс-релизе федерального агентства.

На встрече стороны обсудили также итоги лососевой путины 2018 г., борьбу с браконьерством и совместные планы по развитию рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области, включая добычу, переработку, воспроизводство.

Fishnews

  • Врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО встретился с заместителем министра сельского хозяйства – главой Росрыболовства Ильей ШЕСТАКОВЫМ. Фото пресс-службы правительства региона
  • Врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО встретился с заместителем министра сельского хозяйства – главой Росрыболовства Ильей ШЕСТАКОВЫМ. Фото пресс-службы правительства региона
    •
    НазадМетки: браконьерстволососьмоскваправительстворосрыболовствосахалин
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

    От первого лица

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Рыбаки ждали стабильности

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Мы вышли на мировой уровень организации выставок

    Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

    Генеральный директор ООО «Антей»

    Андрей ПОЛОМАРЬ

    С промыслом иваси связываем особые надежды

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ)

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    В отраслевом законодательстве прибавилось вопросов

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    С обилием лососей – справились

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

    Все материалы

    Крупным планом

    Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

    Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

    20 июля на «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота

    От квот до любительской рыбалки

    Главный символ рыбного богатства Астрахани – осетр

    Рыбный день по-астрахански

    Использование стримерных линий на промысле помогает ярусникам отпугивать птиц. Фото пресс-службы WWF России

    Ассоциация «Ярусный промысел»: О глобальном и локальном

    Все материалы

    События

    Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

    Новый краболов попробовал воду

    Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

    Выставка в Циндао открыла новые перспективы

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.