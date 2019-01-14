14 января 2019 года

Идея «трех хвостов» на Сахалине может получить второе дыхание

Власти Сахалинской области предложили, чтобы население могло свободно ловить лосось для личного потребления. Сообщается, что муниципалитеты уже определили места добычи горбуши, их остается только утвердить.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился в Москве с заместителем министра сельского хозяйства – руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. В результате переговоров принято принципиальное решение о возможности свободного вылова горбуши для жителей островов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«К сожалению, сейчас далеко не все островитяне могут позволить себе купить свежую рыбу в магазинах или даже на рынке, но их выручает рыбалка. Однако по вылову лососевых, в частности горбуши, существуют ограничения. Считаю, что нужно разрешить свободный вылов для собственного потребления – это станет важным шагом к решению проблемы обеспеченности населения свежей рыбой», – отметил глава региона.

«Руководитель Росрыболовства с этой позицией согласился и предложил разрешить свободный вылов горбуши при условии, что рыбалка будет вестись исключительно удочками и спиннингами и только на территории морского побережья, а суточная норма улова не должна превышать 5 кг. Власти муниципалитетов Сахалинской области уже определили места вылова горбуши, их остается утвердить, - заявили в пресс-службе областного правительства. - После этого соответствующие изменения внесут в правила рыболовства Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Законное основание для вылова ценной рыбы у сахалинцев и курильчан появится к началу хода горбуши».

В сообщении Росрыболовства по итогам встречи информация о решении не приводится. «Илья Шестаков и Валерий Лимаренко обсудили основания для определения мест любительского и спортивного лова лососевых видов, возможность введения нормы суточного вылова для горбуши, ограничения по орудиям лова, контроль добычи, а также полномочия и порядок деятельности комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб», - говорится в пресс-релизе федерального агентства.

На встрече стороны обсудили также итоги лососевой путины 2018 г. , борьбу с браконьерством и совместные планы по развитию рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области, включая добычу, переработку, воспроизводство.

Fishnews