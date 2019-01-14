14 января 2019 года

«Курильский вопрос» обсудят на министерском уровне

Главы МИД России и Японии проведут переговоры о заключении мирного договора. По заявлению внешнеполитического ведомства РФ, оно будет настаивать на признании Токио российского суверенитета над Южными Курилами.

В Москве 14 января пройдет первый раунд российско-японских переговоров на уровне министров иностранных дел. Сергей Лавров и Таро Коно обсудят проблему заключения мирного договора, сообщили Fishnews в пресс-службе МИД РФ. Переговоры о заключении мирного договора по итогам войны между СССР (позднее Россией) и Японией ведутся много десятилетий. Основным препятствием для заключения договора являются претензии Страны восходящего солнца на острова южной части Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.

В 1956 г. СССР и Япония приняли декларацию, прекратившую состояние войны и восстановившую дипломатические отношения. Документ зафиксировал согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора под давлением США. Соединенные Штаты пригрозили, что если Япония откажется от претензий на Кунашир и Итуруп, в ее состав не будет возвращен архипелаг Рюкю с островом Окинава.

В дальнейшем СССР (Россия) и Япония неоднократно возвращались к обсуждению этой проблемы. В декабре 2016 г. президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились о совместном развитии Южных Курил как об одной из мер на пути к заключению мирного договора.

В 2018 г. японский парламент принял поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий», зафиксировав принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи к Стране восходящего солнца.

В начале января 2019 г., по информации РИА «Новости», Синдзо Абэ заявил в интервью телеканалу «Асахи», что российских граждан не будут выселять в случае передачи островов Японии. Премьер также прокомментировал российскую озабоченность американским военным присутствием в соседней стране. Синдзо Абэ заявил, что войска США обеспечивают безопасность в Японии и на Дальнем Востоке и никаким образом не враждебны в отношении России. Вскоре командующий войсками Соединенных Штатов в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез заверил, что в случае передачи островов Стране восходящего солнца размещение американских войск там не предполагается.

Также со стороны Японии прозвучало заявление об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу государства и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов».

В ответ в МИД России пригласили посла Тоёхису Кодзуки. По информации министерства, «главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса».

В Госдуму РФ 10 января был внесен проект федерального закона, запрещающий отторжение Курильских островов.

В преддверии встречи министров 14 января МИД РФ выступил с заявлением. Согласно ему, «ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами».

Напомним, что острова, на которые претендует Япония, имеют большое значение для рыбного хозяйства. Здесь находятся многочисленные рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие и рыборазводные предприятия. Некоторые из них сейчас модернизируют и расширяют, также открываются новые заводы.

Fishnews