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Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Александр Дупляков: Общественный совет и ФАР должны дать оценку происходящему в отрасли

Внутриотраслевой конфликт перерос в подрыв авторитета отрасли и прямое оскорбление всех ее работников – общественность и регулятор должны высказаться о недопустимости подобных действий, полагает член Общественного совета при Росрыболовстве, президент АДК Александр Дупляков.

Напомним, члены Общественного совета при Росрыболовстве выступили с инициативой о проведении внеочередного расширенного заседания. Предложено поднять вопрос о развернутой в федеральных СМИ информационной кампании по подрыву авторитета рыбной отрасли.

«Я, конечно, согласен, что необходимо обсудить возникший вопрос на Общественном совете и как можно скорее, – заявил Fishnews член совещательно-консультативного органа при Росрыболовстве, президент Ассоциации добытчиков крабов Дальнего Востока Александр Дупляков. – Мы прекрасно понимаем, что публикации центральных СМИ, та информация, которая прошла по телеканалам, – это все часть грязной борьбы инициаторов передела рынка, о которой мы говорили в течение года. Но, используя подобные методы, эти люди выходят за рамки внутриотраслевого конфликта. Их действия являются прямым оскорблением всех работников отрасли, преднамеренной дискредитацией действующей государственной системы управления отраслью, правоохранительной системы и системы международного сотрудничества стран АТР в борьбе с незаконным промыслом».

«Сложившаяся ситуация требует оценки, и Общественный совет при Росрыболовстве должен поднять этот вопрос. Обязан дать свою оценку происходящему и руководитель Федерального агентства по рыболовству, отрасль которой он руководит цинично и огульно смешали с грязью. Считаю, что и Пограничная служба также должна высказаться», – отметил Александр Дупляков.

Член Общественного совета выразил мнение, что на расширенное заседание стоит пригласить и представителей СМИ, которые на всю страну дали негативную оценку отрасли. «Я надеюсь, что они также смогут прокомментировать, с чего вдруг перед Новым годом возник такой ажиотаж и на каком основании рыбаков сравнивают с итальянской мафией», – озвучил возникшие у отраслевиков вопросы Александр Дупляков.

Напомним, накануне новогодних праздников в СМИ прошел ряд сюжетов, в которых прозвучали серьезные обвинения в адрес рыбопромышленников. Эксперты расценили это как «информационную войну» против предприятий, которые выступают за сохранение исторического принципа распределения квот и против возврата к аукционам.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство
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