Интервью

17 декабря 2018 года
Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

Александр Дупляков, Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

В ноябре 2017 года внезапно для рыбаков, как будто из ниоткуда, возник вопрос возврата к крабовым аукционам. С тех пор это главная тема для обсуждения в профессиональном сообществе. К чему пришли сейчас? Что ждет отрасль в будущем, если идея будет реализована? Об этом корреспонденту журнала «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Александр Павлович, можно ли считать вопрос по крабовым аукционам решенным окончательно и бесповоротно?

– Для того чтобы ответить, необходимо четко понимать, в чем именно вопрос и кто уполномочен его решить окончательно и бесповоротно. Уже год, как идея аукционов обсуждается, но окончательного ответа, что планируется продавать на аукционах и в каком объеме, до настоящего времени нет. Идея постоянно эволюционирует: изначально это было 100% крабовых квот, сейчас – 50% с возможным обременением. Но есть мнение, что надо отправлять на аукцион все доли квот вылова крабов, а также и других видов водных биоресурсов, причем на регулярной основе. При этом люди, которые озвучивают эти идеи в прямом эфире, уж точно не являются теми, кто принимает решение, это не их уровень. Они пытаются убедить всех, и себя в том числе, что решение кем-то принято, чтобы хоть как-то оправдать тот факт, что существовавшая еще совсем недавно уверенность в стабильном и последовательном развитии отрасли разрушена.

Идея аукционов, изначально задуманная как инструмент передела рынка в интересах одной российской рыбопромышленной компании, перестала быть таковой. Она вышла из-под контроля инициаторов и уже живет сама по себе. Интерес к ней проявляют различные структуры, и у всех разные, а зачастую противоположные задачи и интересы. Не приходится надеяться, что эта идея со временем сойдет на нет и все будет по-старому, тем более, существует и обсуждается соответствующий законопроект, пусть и в закрытом режиме.

Но пока никакого решения нет, его только предстоит принять, и каким оно будет в итоге, не знает никто. Но можно быть уверенным, что такое решение станет определяющим фактором развития отрасли на годы вперед.

Против крабовых аукционов, помимо представителей рыбацкого сообщества, высказывались несколько губернаторов из прибрежных регионов. А в правительстве и Госдуме есть силы, которые стояли бы на этих позициях?

– Любой здравомыслящий человек, погрузившись в проблематику аукционов, прекрасно осознает их ущербность, но не у всех есть возможность открыто высказываться по этой теме. Да и сама процедура рассмотрения и обсуждения вопроса в федеральных органах исполнительной власти, проходящая в закрытом для отрасли режиме, не способствует этому. Возникает ощущение нечестности происходящего, у отрасли воруют уверенность в незыблемости принципов регулирования и стабильности развития. Кто-то находит в себе смелость открыто высказываться против этого, но большинство с сочувствием отмалчивается.

За этот год инвестиционная деятельность добытчиков краба претерпела изменения по сравнению с предшествующими годами?

– Претерпела и претерпит еще. Безусловно, все начатые проекты будут продолжены и реализованы по максимуму. Но в текущей ситуации из-за неопределенности с аукционами никто не будет серьезно вкладываться в новые направления. А если вопрос будет решен в пользу аукционов, то, естественно, компаниям придется принимать в них участие и по возможности покупать доли квот – значит, нужно аккумулировать средства для торгов. Тогда масштабные инвестиционные проекты вряд ли будут реализовываться.

С точки зрения государственных интересов, всего этого быть не должно. Например, мы серьезно готовились к инвестиционным квотам вылова краба, но их, к сожалению, так и не ввели. Хотя если бы этот механизм заработал еще в начале 2018 года, как и предполагалось, то все 40 судов, запланированных под крабовые квоты, уже были бы законтрактованы, а часть из них уже бы строилась. Упущенный инвестиционный портфель составляет не менее 50 млрд рублей, в 2019 году инвестиционного портфеля тоже, скорее всего, не будет, и будет ли он вообще – большой вопрос. А ведь это упущенные возможности нескольких отраслей, причем очень существенные.

Какая доля инвестиций в рыбную отрасль приходится на средства, заработанные на промысле краба?

– Компаний, занимающихся исключительно промыслом краба, практически нет. У всех достаточно широкий перечень объектов добычи, и доля краба существенно различается. По этой же причине и инвестиции идут в разных направлениях: кто-то вкладывает в обновление флота, кто-то – в перерабатывающие мощности, кто-то – в аквакультуру, у кого-то несколько точек приложения сил сразу. Могу сказать, что выручка от краба составляет порядка 17% общей выручки рыбной отрасли при объеме добычи всего около 2% от общероссийского вылова.

Безусловно, добытчики краба относятся к числу самых активных и крупных инвесторов в отрасли. Заявления о том, что краболовы никуда не инвестируют, ничем не обоснованы. Работающие сейчас на рынке компании имеют солидную историю и опыт на перспективу. Мы проводили анализ бухгалтерских балансов крабовых компаний – у большинства внушительные объемы нераспределенной между акционерами прибыли. Эти деньги и инвестируются, они никуда не уходят из отрасли.

Вы можете спрогнозировать последствия крабовых аукционов?

– Я уверен, что если аукционы все-таки введут, то на них будут собраны большие суммы. Может, для бюджета это и хорошо (хотя в масштабах российской экономики поступления будут ничтожными), но по отрасли это сильно ударит. И чем больше получит бюджет, тем хуже будет рыбаку и отрасли, здесь линейная зависимость. Поэтому те, кто говорит о пополнении бюджета за счет аукционов, выступают за разрушение отрасли.

Когда ты три, пять, десять или более лет возвращаешь кредиты и выплачиваешь проценты, а дальше – неизвестность, потому что опять надо идти на торги, и в лучшем случае это новый круг, а в худшем – уход из бизнеса, то о каких инвестициях и развитии можно говорить? В этом случае ставить какие бы то ни было задачи перед рыбаком и отраслью просто нелепо. И ладно бы идея аукционов была чем-то новым, да ведь нет, уже проходили 15 лет назад и, по сути, разрушили отрасль.

Наконец, в том, что аукционы если и будут, то не только в отношении крабов, сомневаться не приходится. Конечно, не сразу. Я предполагаю, что формулировка законопроекта о крабовых аукционах, скорей всего, будет универсальной, позволяющей впоследствии применять эту практику к другим видам водных биоресурсов.

Прокомментируйте, пожалуйста, позицию Федеральной антимонопольной службы, выступающей одним из двигателей квотной реформы с позиции «аукционы – это здоровая конкуренция».

– В каждой отрасли есть своя специфика, которую надо учитывать. Есть она и в рыболовстве, из-за этих особенностей аукционы в отрасли конкуренцию не повысят. Наоборот, крупные компании станут еще крупнее, а мелкие – либо еще мельче, либо вовсе уйдут с рынка. Концентрация капитала возрастет. В данном случае ФАС просто стала инструментом для достижения целей тех, кто заинтересован в крабовых аукционах. Ведомство подготовило дорожную карту, в которой пункт по крабам резко выделяется на общем фоне мероприятий по повышению конкуренции. Подавляющее большинство пунктов плана предусматривает подготовку доклада, предложений или обсуждение проблемы. Но в вопросе крабов антимонопольная служба прямо заявила о необходимости подготовить законопроект, принять его и ввести аукционы. Причем дословно в том виде, который наиболее интересен лоббистам идеи крабовых аукционов и неоднократно озвучивался.

Да, ФАС всегда выступала в целом за аукционы и радикальные конкурентные процедуры в рыбной отрасли, но это не находило поддержки у других ведомств. А в данном случае крабовый пункт в дорожной карте послужил формальным основанием для запуска процедуры рассмотрения законопроекта по аукционам.

Вы упомянули, что, вероятно, для участия в аукционах будут привлекаться заемные средства. Можете предположить масштабы этого явления?

– Судите сами. Росрыболовство заявляет, что на аукционах предполагается собрать порядка 80 млрд рублей. В то же время, по нашим расчетам, ликвидные средства в крабовом сегменте, которые могут быть направлены на эти цели, не превышают 10-15 млрд рублей. Вот и сравните. Более того, выручка всей рыбной отрасли в прошлом году составила 310 млрд рублей, то есть крабовые аукционы заберут примерно четверть, а то и больше от годовой выручки всей отрасли. С объективной точки зрения это абсурд, но майский аукцион 2017 года показал, что, несмотря на всю абсурдность, это реально. Надо понимать, что на майских аукционах купленные квоты закреплялись по историческому принципу, а сейчас у договоров о закреплении должен быть конечный срок. При этом нет четкой грани между окупаемостью и убыточностью приобретаемого лота, на его цену влияет большое количество факторов неэкономического характера, скорее всего, возникнет ажиотаж и цены будут взвинчены, что не приведет ни к чему хорошему.

Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в дальнейшем?

– В ближайшее время мы увидим законопроект, но, так как его обсуждение с экспертами и отраслью не планируется либо это будет формальная процедура, он будет оперативно внесен в Государственную Думу. В таком случае будем обсуждать его на площадке Думы и выстраивать стратегию защиты своих интересов, исходя из формулировок проекта. Не думаю, что это будет легкий процесс для всех его участников, и предположить, насколько он затянется, сейчас невозможно.

Важно помнить, что с 2019 года отрасль начнет работать по новым правилам, запустится очередной, уже 15-летний цикл, начнется практическая реализация инвестиционных проектов, и обсуждение на этом фоне концептуальных изменений отраслевого законодательства будет серьезным дестабилизирующим фактором.

Так что следующий год будет для отрасли таким же непростым.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Декабрь 2018 г.

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