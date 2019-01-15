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Российско-японские переговоры на уровне министров иностранных дел прошли в Москве. Фото пресс-службы МИД РФ

Японии дали четкий ответ по Южным Курилам

Вопросы российского суверенитета над Курильскими островами не обсуждаются, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой. В то же время Россия выразила готовность работать над расширением двустороннего сотрудничества.

В Москве прошли переговоры между министрами иностранных дел России и Японии Сергеем Лавровым и Таро Коно по вопросу заключения мирного договора. Основным препятствием к заключению договора являются территориальные претензии Японии на острова в южной части Курильской гряды – Шикотан, Кунашир, Итуруп и группу Хабомаи. Встрече министров предшествовал ряд заявлений Токио относительно островов, вызвавших резкую реакцию в российском медиа-пространстве, сообщает корреспондент Fishnews. После переговоров Сергей Лавров выступил перед журналистами. Он рассказал о содержании переговоров и о российской позиции в них.

Россия «не сдает» Курилы

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что в позициях сторон сохраняются существенные разногласия. «Позиции изначально были диаметрально противоположными, о чем мы не раз говорили, – отметил Сергей Лавров. – Политическая воля наших лидеров – полностью нормализовать отношения между Россией и Японией, побуждает нас активизировать этот диалог».

Глава МИД подчеркнул, что базовая позиция России – «признание нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полной объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды». Сергей Лавров также рассказал, что в ходе переговоров внимание японской стороны обратили на то, что «в законодательстве Японии эти острова обозначены как «северные территории», что, конечно же, неприемлемо для Российской Федерации».

Активнее расширять сотрудничество

Участники встречи обсудили развитие двустороннего взаимодействия. «В целом наши отношения находятся на подъеме – развиваются в торгово-экономической, инвестиционной и культурной сферах», – отметил Сергей Лавров. В то же время, по его мнению, «в экономике, особенно в инвестиционной сфере, можно сделать неизмеримо больше, чем то, что делается сейчас».

Рассматривалась и реализация достигнутой президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ договоренности об организации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. Эта договоренность «реализуется, но в очень скоромных и невпечатляющих размерах», считает глава МИД. «Намечено 5 проектов далеко не в самых прорывных областях, – сказал он. – Сегодня к этому привлекли внимание наших японских коллег. Договорились, что по линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение».

Главы России и Японии встретятся в Москве

Владимир Путин и Синдзо Абэ 22 января проведут переговоры в Москве, сообщили в пресс-службе президента РФ. В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Главы государств также обсудят вопросы, связанные с заключением мирного договора между двумя странами.

Fishnews
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