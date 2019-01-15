15 января 2019 года

Елена Афанасьева: Важно отреагировать на обвинения в адрес рыбной отрасли

Информацию, которую показали на ведущих каналах страны, безусловно, важно обсудить на заседании Общественного совета при Росрыболовстве, считает член Совета Федерации Елена Афанасьева.

Серия материалов с обвинениями рыбопромышленников и в поддержку распределения квот на аукционах прошла в федеральных СМИ в конце года. Члены Общественного совета при Росрыболовстве предложили обсудить эту информацию на расширенном внеочередном заседании.

Сложившуюся ситуацию важно рассмотреть на площадке общественного совета, уверена сенатор Елена Афанасьева. Если информация, которая была озвучена на ведущих каналах страны, соответствует действительности, то есть вопросы к правоохранительным органам, к их компетентности: почему они столько времени следили за происходящим и ничего не предпринимали?

Если информация действительности не соответствует, но показана людям, чтобы сформировать определенное мнение о государстве, об отрасли, которую называют мафией, то вопросы возникают уже к СМИ. «Если эта дезинформация нашего гражданина, тогда, наверное, должны наказываться те журналисты, те СМИ, которые озвучивают непроверенную информацию», – полагает парламентарий.

«Что одно страшно: если этот криминальный мир существует и с ним никто не борется десятилетия, что второе страшно: если СМИ вводят нас в заблуждение», - добавила сенатор.

В ситуации, безусловно, нужно разбираться, заявила Fishnews Елена Афанасьева. «И на данном этапе должны разбираться как общественные структуры, в том числе Общественный совет при Росрыболовстве (потому что именно о рыбной отрасли говорилось), так и правоохранительные органы», – обратила внимание сенатор. При этом о результатах разбирательств компетентные структуры также должны проинформировать общество.

Из сюжетов, которые прошли на телевидении, следует, что система госконтроля промысла краба не работает. Общественный совет должен прояснить, как на самом деле обстоят дела с охраной водных биоресурсов, заявили ранее Fishnews представители отрасли.

Fishnews