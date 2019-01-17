17 января 2019 года

ФАС предписала Росрыболовству прозрачнее распределять японскую квоту

Федеральная антимонопольная служба выдала Росрыболовству предписание об устранении выявленных нарушений при выдаче разрешений на промысел сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в ИЭЗ Японии.

В конце декабря Комиссия ФАС России завершила рассмотрение дела в отношении Федерального агентства по рыболовству по признакам ограничения конкуренции (части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции»).

В прошлом году в антимонопольное ведомство поступили заявления российских рыбохозяйственных организаций, намеревавших вести промысел в исключительной экономической зоне Японии в 2017 г.

Из пяти поступивших в Росрыболовство заявок три агентство оперативно рассмотрело и отправило в свое представительство в Японии. А заявки двух других организаций передали туда спустя 14 календарных дней, отметили в ФАС.

Таким образом, ввиду отсутствия предельных сроков для сбора заявок, ключевым фактором для получения разрешений в 2017 г. стала очередность отправки заявок японской стороне, подчеркнули в ведомстве. В результате всю квоту иваси, скумбрии и анчоуса распределили между тремя организациями, заявки которых первыми поступили в Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. По поступившим позже заявкам японская сторона отказала в выделении лимитов, так как предоставленный объем уже был распределен, обратили внимание в ФАС.

Росрыболовству выдали предупреждение о необходимости устранить возможное нарушение антимонопольного законодательства. Однако меры, впоследствии предпринятые агентством, были оценены, как неудовлетворительные, поскольку не устанавливали возможности проведения отбора на конкурентной основе. В результате в связи с неисполнением предупреждения ФАС в отношении Росрыболовства возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По итогам рассмотрения этого дела агентству выдали предписание устранить выявленные нарушения, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС.

«Прозрачные условия отбора и создание равных возможностей для российских рыбопромышленных компаний на получение права вылова, в том числе, как в данном случае, в исключительной экономической зоне Японии, является необходимым условием эффективного развития добросовестного рыбопромыслового рынка», - прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Fishnews