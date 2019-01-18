18 января 2019 года

МИД обещал сахалинским депутатам отстаивать Курилы

В Сахалинскую областную думу поступил ответ из Министерства иностранных дел на обращение депутатов по «курильскому вопросу». Российская сторона будет добиваться от Японии безоговорочного признания нашего суверенитета над островами, заявили в МИД.

Обращение к министру иностранных дел Сергею Лаврову областные депутаты направили в конце ноября. Парламентариев обеспокоило, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ собрались активизировать двусторонние переговоры о мирном договоре на основе декларации 1956 г.

«В связи с тем, что в основу декларации 1956 года заложен принцип передачи части российской территории – островов Малой Курильской гряды – после заключения мирного договора с Японией, жители Сахалинской области опасаются, что указанные территории будут исключены из состава Российской Федерации», – говорилось в письме.

Депутаты попросили Сергея Лаврова разъяснить позицию МИДа в отношении этих опасений. Также парламентарии призвали министра «принять все возможные меры по исключению из переговорного процесса вопроса о передаче Японии части Курильских островов».

Ответ был получен (за подписью заместителя главы МИД Игоря Моргулова) и размещен на сайте областной думы, сообщает корреспондент Fishnews. Министерство подтвердило, что главы государств договорились ускорить переговоры по проблеме мирного договора. При этом речь не идет о договоренностях по конкретным срокам его заключения, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

«В ближайшее время планируется возобновить переговорный процесс, в ходе которого российская сторона будет добиваться безоговорочного признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая не подлежащий сомнению суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами», - говорится в письме.

Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией являются претензии Токио на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.

Напомним, что в 2016 г. Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. При этом было отмечено, что эта работа – движение к заключению мирного договора и она не должна наносить ущерб позиции двух стран по проблеме мирного договора.

На Курилах традиционно развито рыбное хозяйство, в прилегающих промысловых районах российские рыбаки добывают различные виды водных биоресурсов, на островах работают лососевые рыбоводные заводы.

Fishnews